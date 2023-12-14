Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Hamas Tidak Merespons Tawaran Israel untuk Negosiasi Sandera

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |21:03 WIB
Hamas Tidak Merespons Tawaran Israel untuk Negosiasi Sandera
Hamas tak merespons tawaran Israel untuk negosiasi sandera (Foto: GPO)
A
A
A

GAZA - Hamas tidak responsif terhadap tawaran Israel yang dibuat dalam beberapa hari terakhir untuk mencoba memulai kembali perundingan sandera.

Hal ini diungkapkan sebuah sumber yang mengetahui upaya tersebut kepada CNN, ketika Amerika Serikat (AS) dan mediator lainnya mencoba untuk menghidupkan kembali perundingan yang akan menghasilkan lebih banyak sandera yang diculik pada 7 Oktober lalu.

Menurut sumber yang mengetahui upaya tersebut dan seorang pejabat senior AS. Qatar – yang terus memainkan peran sebagai lawan bicara – telah menyampaikan ide-ide baru kepada Hamas untuk mencoba mengeluarkan lebih banyak sandera dari Gaza, termasuk kesepakatan potensial yang tidak hanya mencakup pembebasan sandera perempuan yang tersisa, tetapi juga laki-laki.

“Tidak ada perundingan aktif, namun ada eksplorasi ide yang nyata tentang bagaimana mewujudkan hal ini,” kata pejabat senior AS tersebut, dikutip CNN..

Namun Hamas belum tanggap terhadap upaya penjangkauan tersebut, kata sumber yang mengetahui hal tersebut.

Qatar berbicara dengan pejabat politik Hamas di Gaza yang kemudian menyampaikan pesan kepada pimpinan kelompok tersebut di Jalur Gaza yang secara aktif berusaha menghindari deteksi oleh Israel. Para pejabat AS mengatakan mendapatkan jawaban dari Hamas adalah proses yang sangat rumit selama putaran pertama perundingan yang berujung pada pembebasan serangkaian sandera. Sekarang mungkin akan lebih sulit bagi para pemimpin Hamas untuk terlibat dalam perundingan karena Israel fokus memburu mereka.

Sumber itu mengatakan, pada saat yang sama, Israel, yang melanjutkan operasi militernya melawan Hamas setelah gencatan senjata selama tujuh hari, percaya bahwa serangannya yang menargetkan Gaza selatan – dan khususnya Khan Younis – harus memberikan tekanan tambahan pada Hamas yang terbukti membantu dalam pembebasan lebih banyak sandera Israel.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182503/terowongan-6WPq_large.jpg
AS Tekan Israel Agar Beri Akses Aman Ratusan Pejuang Hamas di Terowongan Rafah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182500/rafa-vaP3_large.jpg
Hamas Tolak Menyerah di Rafah dan Ancam Batalkan Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/18/3178963/hamas-np5e_large.jpg
Palestina Bersatu, Hamas Siap Dialog Nasional dengan Berbagai Faksi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/18/3177040/hamas-Nhm5_large.jpg
Hamas Serahkan 2 Jenazah Sandera ke Israel, Kesulitan Temukan Sisa Korban di Reruntuhan Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176851/hamas-JxYU_large.jpg
Tegas! Hamas Eksekusi Massal Anggota Kelompok yang Berafiliasi dengan Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176827/sandera-K9LO_large.jpg
Hamas Serahkan Jasad Sandera Setelah Israel Ancam Pangkas Bantuan Kemanusiaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement