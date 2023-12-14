Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Cut Meutia, Menolak Tunduk terhadap Belanda Meski Tersudut

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |04:22 WIB
Kisah Cut Meutia, Menolak Tunduk terhadap Belanda Meski Tersudut
Cut Meutia. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Cut Nyak Meutia merupakan salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Aceh. Cut Meutia merupakan anak dari pasangan Teuku Ben Daud Pirak dan Cut Jah. Cut Meutia menjadi satu-satunya anak perempuan dari 5 bersaudara.

Sejak kecil Cut Meutia, yang lahir di Keuoerotue, Pirak Timur, Aceh Utara, pada 15 Februari 1870 dididik ilmu agama oleh banyak ulama. Ayahnya juga menjadi salah satu guru agama yang pernah mengajarnya.

Cut Meutia tumbuh sebagai seorang gadis cantik rupawan. HC Zentgraaff dalam buku Atjeh Geschreven door en oud Atjehmen (1938) yang diterbitkan ulang pada 1985 setelah dialih-bahasakan oleh Aboe Bakar dengan judul Aceh, menuliskan kesan sekaligus kekagumannya:

“Cut Meutia bukan saja amat cantik parasnya, tetapi ia memiliki tubuh yang indah… wanita itu benar-benar seorang bidadari yang mempesona.” Zentgraaff, yang pernah terlibat langsung dalam Perang Aceh, juga menggambarkan Cut Meutia dengan catatan: “[...] namanya bersesuaian dengan penampilannya yang seperti mutiara.”

Banyak pemuda yang datang untuk meminang dan menikahinya. Cut Meutia menikah pada 1870 saat ia berusia 20 tahun. Ia dijodohkan dengan seorang putra uleebalang bernama Teuku Syamsarif.

Dikisahkan dalam buku Prominent Women in the Glimpse of History (1994) karya Ismail Sofyan, ‎M. Hasan Basry, dan Teuku ‎Ibrahim Alfian, pernikahan agung itu dirayakan besar-besaran dalam adat Aceh. Namun, Cut Meutia kurang bahagia. Suaminya cenderung tunduk terhadap Belanda

Cut Meutia pulang ke rumah orang tuanya hingga akhirnya perkawinan mereka dianggap usai lantaran Teuku Syamsarif tidak pernah menjenguk serta menafkahinya.

Kemudian Teuku Cik Tunong berhasil meminang dan menikahinya. Saat itu tanah Aceh membara. Para pejuang Aceh berjuang mengusir penjajah Belanda. Cut Meutia terpanggil untuk berjuang bersama suaminya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183332//pahlawan_nasional-W9xh_large.jpg
5 Fakta Marsinah Jadi Pahlawan Nasional hingga Keluarga Dapat Rp57 Juta per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/65/3182987//soeharto-7ePb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Jenderal Besar TNI Soeharto yang Kini Resmi Jadi Pahlawan Nasional 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183009//menteri_ham-I0kX_large.jpg
Gus Dur dan Marsinah Jadi Nama Ruangan-Gedung di Kementerian HAM, Pigai Ungkap Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182997//soeharto-txBG_large.jpg
Soeharto Pahlawan Nasional, Golkar: Negara Akui Kepahlawanan Lahir dalam Banyak Bentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182893//prabowo-Fh2G_large.jpg
Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Sesepuh Ponpes Buntet: Sangat Layak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182806//pahlawan_nasional_rahmah_el_yunusiyah-OQ2b_large.jpg
Pahlawan Rahmah El Yunusiyah, Perempuan Visioner di Balik Lahirnya Tokoh Rasuna Said
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement