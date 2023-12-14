Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diduga Malpraktik, Balita 15 Bulan Meninggal di Rumah Sakit

Azhari Sultan , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |12:37 WIB
Diduga Malpraktik, Balita 15 Bulan Meninggal di Rumah Sakit
Ilustrasi/Foto: Okezone
JAMBI - Seorang bocah berusia 15 bulan berinisial ARA dikabarkan meninggal dunia saat melakukan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Royal Prima, Kota Jambi.

Diduga, kematian bayi tersebut terjadi malpraktek akibat kelalaian oleh tim medis, pada 10 September lalu.

 BACA JUGA:

Tidak terima dengan kejadian tersebut, pihak keluarga yang merupakan warga Villa Ratumas, Talangbakung, Pall Merah, Kota Jambi tersebut melaporkan ke Polda Jambi pada 24 Oktober 2023.

"Kami sudah menerima adanya laporan masyarakat tentang tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diduga melakukan kealpaan," ungkap Kanit I Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jambi, AKP Darma Adi Waluyo, Kamis (14/12/2023).

 BACA JUGA:

Akibat adanya dugaan kejadian tersebut, sambungnya, sehingga menyebabkan seorang bayi meninggal dunia, di ruang rawat inap Royal Prima pada 10 September 2023.

"Untuk laporan pihak keluarga korban sudah kita tindak lanjuti," tandasnya.

Tidak hanya itu, menurutnya, pihak kepolisian telah meminta keterangan dari sejumlah saksi dari pihak korban dalam kasus dugaan malpraktek tersebut.

Sementara, katanya, undangan klarifikasi kepada pihak Rumah Sakit Royal Prima Jambi sudah dilayangkan.

"Saat ini masih proses penyelidikan, karena kami baru melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi dari pihak korban. Untuk saksi sudah 2 orang," tutur Darma.

Dia juga menceritakan, kronologi kejadian tersebut bermula saat bayi itu dibawa pihak keluarganya untuk dirawat di Rumah Sakit Royal Prima Jambi.

Halaman:
1 2
      
