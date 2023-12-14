Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Nilai Mahfud MD Punya Trah NU Kuat, Ulama Salaf Banten Titipkan Harapan

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |20:07 WIB
Nilai Mahfud MD Punya Trah NU Kuat, Ulama Salaf Banten Titipkan Harapan
Ulama Salaf Banten titipkan harapan ke Mahfud MD. (Ist)
A
A
A

 

BANTEN - Menko Polhukam Mahfud MD kembali melawat ke Provinsi Banten. Mahfud menghadiri Silaturahmi Ulama Salaf Banten dan Peresmian Asrama Putri Pondok Pesantren Darul Ulum, Binuang, Banten, Kamis (14/12/2024).

Silaturahmi Ulama Salaf ini digelar bersamaan dengan pengajian rutin Kamisan. Salah satu perwakilan kiai dari Ponpes Darul Ulum KH Imaduddin Utsman Al Bantani mengaku bahagia Ponpesnya didatangi Mahfud MD.

Pasalnya, dia menilai, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini adalah sosok yang langka di negeri ini.

"Prof Mahfud sosok yang berani, cerdas, agamis, dan kiai. Saya kira tak ada di Indonesia yang keilmuwannya interdisiplin seperti Prof Mahfud. Ditambah integritasnya tak diragukan," kata Kiai Imaduddin dalam sambutannya.

Kiai Imaduddin melanjutkan, tujuan dibentuknya negara ada dua yakni lilmaslahatiddin wa lilmaslahatiddunya. Kiai Imaduddin yakin, Ganjar dan Mahfud sosok yang tepat untuk memperjuangkan kemasalahatan agama dan dunia, khususnya bagi masyarakat Indonesia.

"Untuk kemasalahatan agama akan diwakili oleh Prof Mahfud. Maslahat dunia, diwakili Ganjar Pranowo. Meski Prof Mahfud bisa dua-duanya, tapi beliau punya trah darah ke-NU-an yang kuat. Kita bisa menitipkan apa saja tentang agama ini kepada Prof Mahfud," tuturnya.

Usai pengajian rutin Kamisan, santri lulusan Ponpes Al Amarhliyah, Pamekasan ini mengaku tak menggelar kampanye.

"Saya menghadiri pengajian Kamisan. Dihadiri para santri dan kiai dari banyak kabupaten. Saya hanya ikut mendengar," kata Mahfud.

Topik Artikel :
pilpres mahfud md Pilpres 2024
