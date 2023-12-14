Jepara Diguncang Gempa M4,4 Tengah Malam

JAKARTA - Wilayah Jepara, Jawa Tengah diguncang gempa berkekuatan Magnitudo 4,4. Gempa berada pada kedalaman 560 Kilometer.

BMKG menyebutkan, bahwa gempa terjadai pada pukul 23:08:59 WIB, Rabu (13/12/2023). Lokasi koordinat gempa berada pada 5.82 LS-110.34 BT.

Pusat gempa berada pada 92 km Barat Laut Jepara. "BMKG Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG melalui akun resminya di media sosial X.

(Arief Setyadi )