Hakordia 2023: BPJS Ketenagakerjaan Tegakkan Komitmen dan Integritas Untuk Sejahterakan Pekerja

Jakarta-Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang diperingati pada tanggal 9 Desember setiap tahunnya merupakan bentuk komitmen masyarakat dunia melawan korupsi. Dalam memperingatinya tahun 2023 ini, BPJS Ketenagakerjaan menyerukan sebuah tema bertajuk “Tegakkan Komitmen Sejahterakan Pekerja”. Rangkaian kegiatan pun dilakukan untuk memeriahkan Hakordia kali ini dan sekaligus menunjukan komitmen dan bentuk tanggung jawab dalam mengelola dana amanah pekerja.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam keterangannya kepada media mengatakan tema Sinergi Berantas Korupsi Untuk Indonesia Maju yang diusung tahun ini sejalan dengan tema HUT BPJS Ketenagakerjaan yang ke 46 tahun.

“Tema Sinergi Berantas Korupsi Untuk Indonesia Maju tahun ini sejalan dengan tema HUT kami yg ke 46 yaitu Tegakkan Komitmen Sejahterakan Pekerja. Kami seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan di HUT 46 ini kembali bersama menegakkan komitmen untuk selalu memberikan yang terbaik kepada institusi, menjaga integritas, dan bersama-sama memastikan lingkungan BPJS Ketenagakerjaan bebas dari korupsi,” ucapnya.

Diketahui BPJS Ketenagakerjaan telah menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2016 melalui penandatanganan komitmen pencegahan korupsi terintegrasi yang ditandatangani langsung oleh Direktur Utama dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan bersama Ketua KPK pada tahun 2016. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Nomor: MoU/2/022019 tentang Kerja Sama Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah diperbaharui melalui Nota Kesepahaman Nomor: MoU/17/062022.

"Korupsi itu masuk dalam extraordinary crime, jadi kami percaya harus diberantas bersama-sama. Komitmen kami ini tidak hanya untuk internal kami saja, tapi kami dorong juga kepada pihak-pihak yang berinteraksi dengan kami. Untuk kemungkinan terjadi pelanggaran di BPJS Ketenagakerjaan, masyarakat dapat melaporkannya melalui wbs.bpjsketenagakerjaan.go.id, karena prinsip kami 4 FIGHTs, yaitu fight bribery, fight gratification, fight fraud, dan fight luxuries hospitality," tuturnya.