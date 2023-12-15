Disaksikan Presiden, Pos Indonesia Salurkan BLT El Nino kepada 250 KPM di Kantor Pos Kota Malang

MALANG - Presiden Joko Widodo kembali menyaksikan dan meninjau langsung penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) El Nino yang serempak diberikan pemerintah pada Rabu (13/12/2023). Esoknya, Kamis (14/12/2023) Presiden menyambangi Kantor Pos Kota Malang, Jawa TImur.

Seperti pada penyaluran BLT El Nino perdana yang dilakukan di Kantor Pos Pekalongan, Jawa Tengah, sehari sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa BLT El Nino tersebut merupakan upaya pemerintah untuk membantu serta mendongkrak daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga yang diakibatkan perubahan iklim yang sebabkan musim kemarau yang panjang.

El Nino menyebabkan harga bahan pokok naik, khususnya beras. El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu permukaan laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah. Sehingga menyebabkan masyarakat petani gagal panen padi, berdampak harga beras naik.

“Adanya perubahan iklim, ada gelombang panas sehingga produksi padi menurun, karena produksi padi menurun, (sehingga) harga menjadi sedikit naik,” kata Presiden pada sesi dialog dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang hadir.

Sebanyak 250 KPM dari Kota Malang, datang mengambil Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino di Kantor Pos Kota Malang, yang terletak di kawasan alun-alun Kota Malang.

“Jadi (BLT El Nino) untuk November sama Desember diambil di bulan Desember (senilai) Rp400 ribu ya. Mau dipakai apa?” tanya Presiden.

KPM menjawab serempak bahwa BLT akan digunakan untuk membeli sembako.

Presiden Jokowi juga menyampaikan hal serupa seperti di Kantor Pos Pekalongan terkait bantuan beras. Bahwasanya, bantuan angan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) akan dilanjutkan pemerintah hingga Maret 2024.

“Ini juga penerima beras 10 kilo? Yang September, Oktober, November, Desember sudah diterima? Perlu saya sampaikan, nanti akan dilanjutkan Januari, Februari, Maret,” kata Presiden yang sambut gembira para KPM.

Presiden mengatakan bantuan pangan CBP akan diperpanjang lagi apabila APBN mencukupi.