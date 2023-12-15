Advertisement
HOME NEWS JATENG

Atikoh Ganjar: Banyak Sekali Nilai Kebaikan yang Saya Dapat di Pramuka

Eka Setiawan , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |01:45 WIB
Atikoh Ganjar: Banyak Sekali Nilai Kebaikan yang Saya Dapat di Pramuka
Atikoh Ganjar (Foto: Eka Setiawan)
SEMARANG – Siti Atikoh Supriyanti alias Siti Atikoh Ganjar Pranowo berpamitan sebagai Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jateng saat gelaran Musyawarah Daerah XIII Kwartir Daerah Jateng, di Kota Semarang, Kamis (14/12/2023). Siti Atikoh berpamitan setelah 5 tahun, terhitung dari tahun 2018 memimpin Pramuka Jateng.

Dia mengaku terharu selama berada di kepramukaan di Jateng. “Adik-adik itu bisa terpanggil ketika ada kondisi-kondisi darurat, seperti bencana. Itu mereka selalu terdepan loh! Jam berapapun siap! Itu yang membuat saya terharu,” ungkap istri Capres Ganjar Pranowo itu diwawancara usai acara.

Calon Ibu Negara itu mengatakan terpenting di organisasi kepramukaan adalah terus membuatnya makin maju dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Nilai-nilai kekeluargaan di kepramukaan harus dijaga.

“Banyak sekali nilai-nilai kebaikan, value kehidupan yang saya dapatkan selama di kepramukaan,” sambungnya.

Selama menjadi pembina bersama pengurus lainnya, Atikoh bercerita tugas utamanya adalah memberikan edukasi bagi adik-adik di kepramukaan.

“Baik yang di tingkat TK bahkan, SD sampai pandega yang ada di universitas. Itu kecakapan hidup, pendidikan karakter, budi pekerti, itu ada semuanya. Bagaimana mereka diberi bekal untuk bisa menghadapi kehidupan. Life skill, soft skill itu semua ada di kepramukaan,” tandasnya.

(Arief Setyadi )

      
