Ketika Atikoh Ganjar Diminta Kembali Pimpin Pramuka Kwarda Jateng, Begini Reaksinya

SEMARANG – Ada momen menarik ketika Siti Atikoh Supriyanti alias Siti Atikoh Ganjar Pranowo berpamitan sebagai Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jateng saat gelaran Musyawarah Daerah XIII Kwartir Daerah Jateng, di Kota Semarang, Kamis (14/12/2023).

Siti Atikoh berpamitan setelah 5 tahun, terhitung dari tahun 2018 memimpin Pramuka Jateng. Ketika itu setelah membacakan laporan pertanggungjawaban, ratusan peserta yakni dari kwartir cabang (kwarcab) Pramuka kabupaten/kota di Jateng memberikan tanggapan.

Semuanya memberikan apresiasi kepada Atikoh. Salah satunya Supri Irianto dari Kwarcab Brebes. Dia meminta Atikoh mau kembali memimpin Pramuka Jateng.