Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ketika Atikoh Ganjar Diminta Kembali Pimpin Pramuka Kwarda Jateng, Begini Reaksinya

Eka Setiawan , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |01:24 WIB
Ketika Atikoh Ganjar Diminta Kembali Pimpin Pramuka Kwarda Jateng, Begini Reaksinya
Atikoh Ganjar (Foto: Eka Setiawan)
A
A
A

 

SEMARANG – Ada momen menarik ketika Siti Atikoh Supriyanti alias Siti Atikoh Ganjar Pranowo berpamitan sebagai Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jateng saat gelaran Musyawarah Daerah XIII Kwartir Daerah Jateng, di Kota Semarang, Kamis (14/12/2023).

Siti Atikoh berpamitan setelah 5 tahun, terhitung dari tahun 2018 memimpin Pramuka Jateng. Ketika itu setelah membacakan laporan pertanggungjawaban, ratusan peserta yakni dari kwartir cabang (kwarcab) Pramuka kabupaten/kota di Jateng memberikan tanggapan.

Semuanya memberikan apresiasi kepada Atikoh. Salah satunya Supri Irianto dari Kwarcab Brebes. Dia meminta Atikoh mau kembali memimpin Pramuka Jateng.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement