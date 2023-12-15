Advertisement
HOME NEWS JATENG

Seuntai Harapan Atikoh Ganjar ke Penggantinya di Pramuka Kwarda Jateng

Eka Setiawan , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |01:15 WIB
Seuntai Harapan Atikoh Ganjar ke Penggantinya di Pramuka Kwarda Jateng
Atikoh Ganjar (Foto: Eka Setiawan)
A
A
A

 

SEMARANG – Siti Atikoh Supriyanti alias Siti Atikoh Ganjar Pranowo berpamitan setelah 5 tahun memimpin Gerakan Pramuka Kwartir Daerah (Kwarda) Jateng, Kamis (14/12/2023). Dia berpesan kepada penggantinya agar memiliki visi memajukan organisasi dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Yang penting (ketua yang baru) sangat memiliki kepedulian terhadap pramuka, memiliki visi pramuka makin maju dan bermanfaat bagi masyarakat dan bisa dibentuk lembaga di kepramukaan yang kompak, kan satu keluarga, atapnya ya keluarga,” ungkap istri Capres Ganjar Pranowo itu sesaat usai menghadiri Musyawarah Daerah XIII Kwartir Daerah Jateng.

Atikoh pada acara itu membacakan laporan pertanggungjawaban. Berkali-kali Atikoh mendapatkan tepuk tangan meriah dari ratusan peserta yang hadir, yakni dari kwartir cabang (kwarcab) kabupaten/kota se-Jateng. Para peserta mengapresiasi kepemimpinan Atikoh selama 5 tahun terakhir.

“Musda ini kan tertinggi untuk kepramukaan, jadi ini membahas program kerja dari tahun 2023 sampai 5 tahun mendatang, termasuk program-program lain juga termasuk pemilihan Ketua Kwarda yang baru dengan pengurus-pengurusnya,” sambungnya.

Dia berharap kepemimpinan yang baru akan semakin memajukan pramuka di Jateng.

“Semoga terpilih sosok yang capable bisa membawa Pramuka Jateng makin bermanfaat untuk masyarakat, jadi bukan hanya sebatas organisasinya, tapi bagaimana impactnya untuk masyarakat,” tandasnya.

(Arief Setyadi )

      
