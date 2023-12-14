Pimpin Kwarda Pramuka Jateng, Siti Atikoh Ganjar Torehkan Sederet Prestasi

SEMARANG - Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Jawa Tengah masa bakti 2018-2023, Siti Atikoh Supriyanti melepas jabatannya dengan penuh haru.

Dalam kurun waktu 5 tahun, istri Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo ini berhasil membawa Kwarda Pramuka Jateng meraih berbagai prestasi.

Hal itu disampaikan Atikoh dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Masa Bakti 2018-2023 di Musyawarah Daerah (Musda) XIII Kwarda Pramuka Jateng, di Hotel Grasia, Semarang, Kamis (14/12/2023).

Satu di antara sekian banyak prestasinya adalah berhasil mencetak 50 ribu anggota Pramuka Garuda atau melampaui target yang telah ditentukan.

"Pada akhir November 2023 telah dicapai 97.627 Pramuka Garuda dari berbagai tingkakan. Artinya, tercapai melampaui target yakni 195,25 persen," ungkap Atikoh.

Ia menyampaikan, hal itu menjadi bukti kekompakan Kwarda Pramuka Jateng dan memvalidasi penghargaan yang diterima dari Kwarnas sebagai Kwarda Tergiat II tingkat Regional Jawa-DIY-NTT-NTB pada Musyawarah Nasional (Munas) XI di Aceh.

"Harapannya tentu kepemimpinan yang baru nanti akan semakin maju. Nanti terpilih sosok yang benar-benar capable, bisa membawa Pramuka Jawa Tengah semakin bermanfaat untuk masyarakat," ujarnya.

Dalam acara yang dihadiri Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka dari 35 kota/kabupaten di Jateng ini, Atikoh juga sukses menaikkan anggaran yang diterima Kwarda Pramuka Jateng melalui dana hibah dari APBD Provinsi Jateng.

Dari yang awalnya hanya sebesar Rp5 miliar, meningkat hingga mencapai Rp8 miliar pada 2023. Anggaran tersebut disalurkan sebagai Dana Fasilitasi Kepramukaan Kwarcab.

Di bawah komando Siti Atikoh Ganjar, Kwarda Pramuka Jateng juga mencatatkan sejarah sebagai peserta yang mengirimkan anggota terbanyak pada Jambore Dunia di Korea Selatan sebanyak 218 peserta.

Selain itu, selama lima tahun ke belakang, Pramuka Jateng juga aktif di berbagai aksi sosial, termasuk kegiatan tanggap kebencanaan. Atikoh mengatakan, Pramuka mengajarkan banyak nilai-nilai kebaikan dan kehidupan.

"Jadi di sini bukan hanya sebagai organisasinya, tetapi bagaimana impact-nya ke masyarakat itu yang bikin haru," ucapnya.