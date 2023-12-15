Tangis Haru Perpisahan Atikoh Ganjar saat Musda Pramuka Kwartir Jateng

SEMARANG – Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jateng Siti Atikoh Supriyanti alias Siti Atikoh Ganjar Pranowo menangis tak kuasa menahan haru ketika kegiatan Musyawarah Daerah XIII Kwartir Daerah Jateng, di Kota Semarang, Kamis (14/12/2023).

Atikoh yang sudah menjabat 5 tahun terakhir yakni sejak 2018 lalu, berpamitan. Tangis Atikoh pecah setelah membacakan laporan pertangungjawabannya kemudian diberi surprise karikatur oleh pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Purbalingga.

Pantauan di lokasi acara, para peserta di sana dari berbagai kwarcab di Jateng, mengerumuni Atikoh. Baik bersalaman maupun berswa foto.