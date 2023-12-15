Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ganjar Soal KTP Sakti: Semua Bantuan Cukup dalam Satu Kartu Identitas

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |19:57 WIB
Ganjar Soal KTP Sakti: Semua Bantuan Cukup dalam Satu Kartu Identitas
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo di Karawang (foto: dok ist)
A
A
A

KARAWANG - Calon Presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa dirinya akan menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ bagi masyarakat Indonesia apabila terpilih menjadi Presiden 2024. Integrasi satu data Indonesia ini akan tertuang dalam program kerjanya yakni KTP Sakti.

Ganjar menjelaskan, KTP Sakti nantinya masyarakat dapat mengakses berbagai bantuan pemerintah, hanya dengan kartu Identitas saja.

“Sehingga jaminan-jaminan selama ini ada dengan berbagai identitas satu persatu, sekarang bisa kita satukan dalam satu KTP dan kita sebut satu KTP Sakti,” kata Ganjar usai silahturahmi Caleg dan Partai pengusung di Perum Graha Puspa Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12/2023).

Capres yang didukung Partai Perindo ini berbicara apabila KTP Sakti ini mempresentasikan sebuah kartu yang dipegang masyarakat untuk mendapatkan akses program. Nantinya para mereka yang berhak mendapatkan bantuan bisa ada dalam satu data dan dikelola oleh pemerintah.

