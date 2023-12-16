Dinasti Nusantara NTB Siap Menangkan Ganjar-Mahfud

LOMBOK - Para raja, ratu, sultan, dan tokoh adat di Indonesia yang berjejaring dalam Dinasti Nusantara melakukan deklarasi dukungan untuk pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Ikrar yang dihadiri Penggagas dan Pendiri Dinasti Nusantara Sri Paduka KGPAA Mangku Alam II dari Yogyakarta, dan Koordinator Nasional Dinasti Nusantara KPH Andi Bau Malik Barammamase Karaenta Tukajannangngang Satrio Sasmito dari Kerajaan Gowa Sulawesi Selatan tersebut digelar di Jalan Sriwijaya, Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat pada Kamis (14/12/2023).

"Iya ada deklarasi dukungan terhadap Pak Ganjar, harapan kita beliau menjadi presiden. Kami deklarasi untuk mendukung Pak Ganjar bagaimana caranya kita menjadikan Pak Ganjar menjadi presiden," ujar Penasehat Dinasti Nusantara NTB, Datu Anom Lalu M Ali Sadikin.

Dukungan itu hadir setelah mereka menilik rekam jejak Ganjar-Mahfud yang dinilai sangat peduli terhadap nilai-nilai adat dan kebudayaan.

Pasangan nomor urut 3 di Pemilu 2024 itu diyakini mampu memimpin Indonesia ke arah yang lebih baik lagi di masa depan.

Terutama dalam pelestarian adat dan kebudayaan yang ada di Nusantara, seperti yang selalu diperjuangkan oleh Ganjar selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dua periode.

"Karena beliau kami lihat ini sangat peduli terhadap nilai-nilai budaya Nusantara, jadi beliau sempat juga berjanji untuk mengangkat nilai-nilai budaya kita ini agar tidak punah," ungkap Datu Anom.

Menurut dia, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati perbedaan dalam keberagaman serta tidak melupakan adat dan budaya yang ada.