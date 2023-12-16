Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gubernur Khofifah: Gaungkan Penguatan Studi Islam dan Perannya untuk Wujudkan Kedamaian Sosial dan Pembangunan Berkelanjutan

Karina Asta Widara , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |21:02 WIB
Gubernur Khofifah: Gaungkan Penguatan Studi Islam dan Perannya untuk Wujudkan Kedamaian Sosial dan Pembangunan Berkelanjutan
Foto: Pemprov Jawa Timur
A
A
A

SURABAYA- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka secara resmi The 3rd International Conference On Research And Community Service (ICORCS) 2023 atau konferensi internasional tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Universitas KH. Abdul Chalim (UKHAC) Pacet Mojokerto di Dyandra Convention Center Surabaya, Jum’at (15/12) malam.

ICORCS ketiga ini dihadiri sejumlah ulama internasional dari berbagai negara dunia. Diantaranya guru besar dari Mesir  Syeikh M. Abdussomad Muhanna dan Syeikh Abdul Aziz as-Shahawi, guru besar dari Yordania , Amjad Ahmad Ali, Guru besar dari Tunisia Abdulatif Bouazizi, dan Duta Besar (Dubes) Palestina untuk Indonesia Zuhair al-Shun.

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah mengajak peserta yang hadir untuk menyamakan visi penguatan Studi Islam dan Perannya untuk mewujudkan kedamaian sosial dan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu yang telah berhasil dan masif dilakukan Gubernur Khofifah di Jawa Timur dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah gerakan sedekah oksigen.

Gerakan sedekah oksigen tersebut dimanifestasikan dengan melakukan penanaman mangrove secara masif di berbagai titik di Jatim. Hal ini ia harapkan bisa turut dilakukan di banyak daerah di dunia global demi menepis dampak global warming.

“Betapa banyak daerah yang membutuhkan tangan dingin kita untuk menanam mangrove dimana saja, dan semuanya sebetulnya pada posisi bagaimana bersama bersedekah oksigen untuk dunia,” katanya.

      
Telusuri berita news lainnya
