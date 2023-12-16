Bantu Pengembangan UMKM, Relawan Ganjar Gelar Diskusi soal Branding dan Marketing

LUBUKLINGGAU - Generasi Alumni Muda Universitas Sriwijaya (Unsri) dan Universitas Lampung (Unila) yang tergabung dalam sukarelawan Crivisaya Ganjar terus menggelar kegiatan positif.

Kali ini, pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu mengadakan diskusi tentang branding dan marketing bersama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta anak muda.

Diskusi tersebut digelar di UMKM di Sei-Rai Resto and Coffe, Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Lubuk Linggau Timur II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat (15/12/2023).

“Hari ini relawan Crivisaya Ganjar mengadakan diskusi bersama tentang fundamental branding dan marketing,” kata Koordinator Daerah Crivisaya Ganjar Lubuklinggau, Agung.

Agung mengatakan, diskusi ini dihelat dalam rangka membantu pengembangan UMKM lokal di Kota Lubuklinggau untuk bergerak maju menuju usaha yang lebih besar.

“Tujuannya untuk memajukan dan meningkatkan penjualan atau selling para UMKM agar semakin maju dan berkembang,” imbuh Agung.

Dalam kesempatan itu diskusi berjalan hangat dengan pembahasan tentang dasar branding yang merupakan proses menciptakan citra positif terhadap merk usaha agar bisa melekat di benak konsumen.

Diskusi juga berjalan seru dengan tema marketing yang menjelaskan bagaimana membangun hubungan antara pelaku usaha dan pelanggan lewat strategi pemasaran, baik secara digital maupun konvensional.

“Antusiasme para UMKM di Kota Lubuklinggau ini sangat luar biasa karena diskusi ini dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah ilmu mereka tentang fundamental branding dan marketing,” kata Agung.

Agung berharap ilmu yang didapatkan dari hasil diskusi ini dapat dimanfaatkan para pelaku UMKM sebaik-baiknya untuk mengembangkan usaha mereka.