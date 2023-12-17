Relawan Ganjar-Mahfud Ajak Anak Muda Lestarikan Kebudayaan Sasak: Jangan Kehilangan Identitas

LOMBOK TIMUR - Relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengajak generasi muda berperan aktif dalam upaya melestarikan Kebudayaan Sasak melalui festival Peresean di Lapangan Nasional Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada Sabtu 16 Desember 2023.

Untuk diketahui Peresean adalah pertarungan antara dua lelaki yang bersenjatakan tongkat rotan dan berperisai kulit kerbau yang tebal dan keras. Tradisi tersebut sudah berlangsung turun temurun dan pada zaman dahulu ini dilakukan sebagai ajang untuk memohon hujan kepada Tuhan.

Koordinator Relawan Ganjar-Mahfud Nusa Tenggara Barat, Ainun Samidah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melestarikan warisan kebudayaan leluhur. Dikarenakan terdapat nilai patriotisme yang begitu mendalam dengan sejarah Suku Sasak Lombok.

"Kita mengajak semua pemuda untuk mencintai kekayaan kebudayaan sendiri, jangan terlalu mencintai kebudayaan orang karena kita juga memiliki keanekaragaman budaya yang harus kita lestarikan bersama," kata Ainun dalam siaran pers yang diterima, Minggu (17/12/2023).

Melalui atraksi peresean yang dihadiri ratusan penonton, menjadi ajang memperkuat persaudaraan antar daerah dan antar agama. Ainun menyampaikan ini sebagai bentuk kepedulian Ganjar Pranowo terhadap kebudayaan-kebudayaan di daerah. Sehingga diharapkan generasi muda lebih peduli dengan seni budaya Nusantara.

"Kegiatan ini merupakan kepedulian Pak Ganjar dan Pak Mahfud peduli akan budaya Suku Sasak. Hal tersebut kita harapkan bisa menyentuh hati masyarakat untuk melihat bahwa hanya Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud yang peduli akan budaya Nusantara," tuturnya.