Kuatkan Ketahanan Pangan RI, Ganjar Ajak Santri Geluti Pertanian dan Peternakan

MAGELANG - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkomitmen dapat mewujudkan Indonesia berdaulat pangan. Ia pun mengajak agar para santri untuk dapat mempercepat kedaulatan pangan, salah satunya melakukan menguatkan sektor pertanian.

Hal tersebut dikatakan Ganjar saat berkunjung ke Pondok Pesantren Darussalam Watucongol Magelang, Jawa Tengah, Minggu (17/12/2023).

“Karena banyak sekali ekonomi di Ponpes rata-rata pertanian,” ujar Ganjar.

Dibeberkan Ganjar, Indonesia sejatinya mempunya sumber daya alam yang bagus. Karena itulah, dengan modal seperti itu bisa dikembangkan ketahanan pangan oleh semua kalangan termasuk para santri.

Apalagi, kata Ganjar, para santri terbiasa melakukan bertani, berkebun dan berternak. Atas hal tersebut, Ganjar yakin santri bisa membantu mewujudkan ketahanan pangan.

“Ya peternakan, perkebunan, pertanian itu yang paling khas,” jelas dia.

Lebih jauh, bila para santri mempunyai keterampilan untuk bertani, berkebun dan berternak, pastinya akan menghasilkan sebuah inovasi bagi negara. Hal itulah, yang kemudian harus difasilitasi oleh negara.

“Dari situlah kemudian sering kali keterampilan dijaga dan banyak inovasi yang muncul yang mesti kita fasilitasi,” tutur Ganjar.