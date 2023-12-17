Ini Solusi Sat-Set Ganjar Selesaikan Sulitnya Pengairan Irigasi di Magelang

MAGELANG - Calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, berdialog dengan para warga di Dusun Gunung Bakal, Desa Sumberarum, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang pada Minggu (17/12/2023).

Pada kesempatan itu, Ganjar banyak menyerap aspirasi warga salah satunya terkait persoalan kekeringan dan kesulitan pengairan irigasi yang dialami warga di musim kemarau.

Sebelum tiba di lokasi, Ganjar juga secara mendadak berhenti di salah satu lahan pertanian yang tampak kering dan menanyakan ke petani yang ihwal irigasi.

Mendengar keluhan warga, Ganjar pun mencatat persoalan tersebut dan langsung gerak cepat untuk menghubungi kerabatnya agar membantu warga dalam menemukan sumber mata air terdekat dari area persawahan.

"Maka tadi saya mintakan 'coba carikan sumbernya' ternyata ada dua sungai, dan tadi saya sudah minta nomor teleponnya biar sat set saya suruh cek temen saya, kebetulan kita punya teman yang begitu peduli pada air untuk kebutuhan masyarakat, kita akan coba carikan cara untuk mengangkat air itu," ujar Ganjar di lokasi.

Capres berambut putih itu juga mengaku bakal mencarikan solusi terkait permasalahan irigasi dan kekeringan lahan pertanian yang terjadi. Ganjar menyebut bakal mengerahkan relasinya untuk menindaklanjuti keluhan warga.

Meski demikian, Ganjar menyebut akan menyiapkan saluran irigasi yang lebih optimal agar bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh warga.

"Ke depan mesti disiapkan secara irigasi teknis agar saluran irigasi tersier yang sudah tersedia bisa terisi. Kita carikan solusi-solusinya, itu yang soal air mudah-mudahan nanti kawan-kawan saya akan bisa komunikasi untuk busa follow up," kata Ganjar.