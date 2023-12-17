Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar: Baliho Dicopot 3, Kita Pasang 100, Dicopot 100 Pasang 1.000

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |20:46 WIB
MAGELANG - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo meminta relawan dan pendukungnya tak perlu risau dengan ancaman ketidanetralan ditandai dengan pencopotan baliho. Ganjar meminta relawannya untuk tetap bergerak.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu kemudian meminta pemasangan baliho lebih dimasifkan jika terjadinya pencopotan di luar hukum. Hal itu disampaikannya saat menemui relawan se-Magelang di Desa Candirejo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Minggu (17/12/2023).

“Kita tidak perlu risau, baliho dicopot 3, kita pasang 100! Oke? Dicopot 100 kita pasang 1.000 dan masyarakat kita tidak pernah lelah dan takut!” ungkap Ganjar, Minggu (17/12/2023).

Halaman:
1 2
      
