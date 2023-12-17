Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Basmi DBD, Relawan Ganjar-Mahfud Gelar Fogging di Lampung

Andres Afandi , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |20:35 WIB
Basmi DBD, Relawan Ganjar-Mahfud Gelar Fogging di Lampung
Relawan Ganjar-Mahfud lakukan fogging di Lampung (Foto: Andres Afandi)
A
A
A

 

LAMPUNG - Guna mencegah merebaknya wabah demam berdarah dengue (DBD) serta berkembangnya nyamuk aedes aegypti di lingkungan warga, puluhan relawan Ganjar-Mahfud di Lampung melakukan pengasapan atau fooging secara gratis dan melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan.

Pelaksanaan fooging ini dilakukan di lingkungan Kelurahan Jagabaya 1, Way Halim, Bandar Lampung, Minggu (17/12/2023) petang.

Kegiatan ini diharapkan mampu mencegah warga terjangkit virus DBD. Selain melakukan pengasapan lingkungan, para relawan Ganjar-Mahfud dan warga juga secara bersama-sama melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan karena kebersihan lungkungan juga menjadi faktor perkembang biakan nyamuk penyebar virus DBD di lingkngan tempat tinggal warga.

Koordinator Relawan Ganjar-Mahfud Kota Bandar Lampung, Iqbal Ardianysah mengatakan, pelaksanaan fogging ini dilakukan juga untuk menekan angka kasus DBD yang mulai mewabah di Lampung.

Penyakit DBD yang diakibatkan oleh virus gigitan nyamuk aedes aegypti ini sangat berbahaya bagi masyarakat dan bisa mengakibatkan kematian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement