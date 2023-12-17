Basmi DBD, Relawan Ganjar-Mahfud Gelar Fogging di Lampung

LAMPUNG - Guna mencegah merebaknya wabah demam berdarah dengue (DBD) serta berkembangnya nyamuk aedes aegypti di lingkungan warga, puluhan relawan Ganjar-Mahfud di Lampung melakukan pengasapan atau fooging secara gratis dan melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan.

Pelaksanaan fooging ini dilakukan di lingkungan Kelurahan Jagabaya 1, Way Halim, Bandar Lampung, Minggu (17/12/2023) petang.

Kegiatan ini diharapkan mampu mencegah warga terjangkit virus DBD. Selain melakukan pengasapan lingkungan, para relawan Ganjar-Mahfud dan warga juga secara bersama-sama melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan karena kebersihan lungkungan juga menjadi faktor perkembang biakan nyamuk penyebar virus DBD di lingkngan tempat tinggal warga.

Koordinator Relawan Ganjar-Mahfud Kota Bandar Lampung, Iqbal Ardianysah mengatakan, pelaksanaan fogging ini dilakukan juga untuk menekan angka kasus DBD yang mulai mewabah di Lampung.

Penyakit DBD yang diakibatkan oleh virus gigitan nyamuk aedes aegypti ini sangat berbahaya bagi masyarakat dan bisa mengakibatkan kematian.