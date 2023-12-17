TPD Yakin Intelektualitas Ganjar-Mahfud Dongkrak Elektabilitas di Sumbar

JAKARTA - Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melanjutkan safarinya ke Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Minggu (17/12/2023). Di Tanah Minang ini, Mahfud mengisi sejumlah agenda dan kegiatan.

Mahfud akan menghadiri pertemuan dan pelantikan Tim Pemenangan Cabang (TPC) Ganjar-Mahfud se-Sumbar di Hotel Tantrum, Kota Padang. Mahfud turut membakar semangat ratusan simpul relawan dan kader partai koalisi pengusung seperti PDI Perjuangan, PPP Hanura, dan Partai Perindo.

Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud Sumbar, yang juga Ketua DPD Partai Hanura Sumbar Febby Dt. Bangso menyakini, kehadiran Ganjar, terlebih khususnya Mahfud sebagai Cawapres memudahkan para kader mengampanyekan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 ini dalam Pilpres 2024.

Dikatakan, di Sumbar kuat narasi komunis atau bukan komunis, dikotomi surga dan neraka saat pusaran pertarungan Pilpres 2014 dan 2019 lalu. Hadirnya Ganjar dan Mahfud saat ini, mengubah narasi yang dulu cukup berat ditangkis itu.

"Orang Sumatera Barat senang lihat bapak di televisi. Pak Ganjar anak polisi, Pak Mahfud santri. Kecerdasan, kesalehan, dan modal ketokohan keduanya akan mengubah dan menambah kecintaan dan ketebalan pemilih Sumbar," yakin Febby dalam orasinnya.

Makanya, sebut Febby, ada gerakan matikan televisi di Sumbar saat debat Capres-Cawapres. Sebab, jika orang Sumbar sering lihat Ganjar dan Mahfud bicara, bisa makin banyak yang cinta dan memilih duet ini.

Dikatakan, Ganjar-Mahfud sebenarnya sudah ada di lingkaran kepala orang Minang. Karena, orang Minang sangat rasional dan terkenal cerdas.

Pihaknya berjanji akan bekerja keras untuk mengubah preferensi pemilih baperan di Minang. Dengan mencerdaskan pemilih lewat ribuan relawan yang sudah siap berkerja dengan seluruh daya dan upaya.

"Mari kerjakan dan ikhlaskan perjuangan ini. Luruskan niat. Ini bukan tentang Ganjar, bukan tentang Mahfud. Ini tentang masa depan demokrasi dan bangsa Indonesia," tandasnya.