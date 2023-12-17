Siti Atikoh Berbunga-bunga Dapat Pelukan Hangat dari Nyai Faizah Said Kalialang

SEMARANG - Istri Calon Presiden (Capres) RI 2024 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti menyatakan sangat tersentuh mendapatkan pelukan hangat dari Nyai Faizah Said Kalialang. Itu saat kunjungannya ke kompleks Pondok Pesantren Roudlotus Sa’idiyah, Kalialang, Sukorejo, Semarang, Minggu (17/12/2023).

Atikoh tiba di sana pukul 12.39 WIB, Atikoh tiba di. Saat turun dari mobil, dia langsung disambut hangat oleh Nyai Faizah.

"Alhamdulillah, Selamat datang," ucap Nyai Faizah berlari memeluk Atikoh dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Minggu (17/12/2023).

Usai pelukan itu, Atikoh diajak masuk ke kediaman. Di ruang tamu, Atikoh sudah ditunggu suami Nyai Faizah yaitu KH Said Al-Masyhad dan langsung berbincang bersama sebelum melanjutkan makan siang

"Kebetulan saya ini bestie dengan bu nyai udah lama. Karena kami sering mendapat ilmu dari beliau juga di pengajian," ucap Atikoh usai pertemuan.

Cucu KH Hisyam A Karim, pendiri Pondok Pesantren PP Riyadus Sholikhin Kalijaran, Karanganyar, Purbalingga itu mengatakan bersama Nyai Faizah banyak berkegiatan yang telah dilalui beberapa tahun terakhir. Kegiatan itu dari pengajian sampai kepramukaan.

"Jadi, ini silaturahmi lah menyambung silaturahmi karena setelah pindah (Jakarta) memang belum ketemu lagi," katanya.

Nyai Faizah membeberkan persahabatan yang terjalin dengan Atikoh telah berlangsung sejak 10 tahun. Dia mampu menyembunyikan kebahagiaannya dapat bertemu lagi dengan Atikoh.

"Berbunga-bunga karena alhamdulillah nyambung lagi setelah 10 tahun itu jadi kita pramuka juga oke, kegiatan apa saja juga oke, bersepeda, jogging," ucap Faizah.