INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Intip Keseruan Siti Atikoh Masak Bersama Kelompok Wanita Tani di Semarang

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |16:52 WIB
Intip Keseruan Siti Atikoh Masak Bersama Kelompok Wanita Tani di Semarang
Siti Atikoh masak=masak (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Istri Calon Presiden Ganjar Pranowo, Siti Atikoh masak-masak bersama Kelompok Wanita Tani (KWT) di Semarang Jawa Tengah.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempraktikan cara memasak dengan bahan yang sederhana, namun tetap bisa menyajika makanan yang sehat untuk keluarga.

Kegiatan itu dilakukan Atikoh bersama Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan anggota DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti.

Pada kegiatan memasak itu, Atikoh berperan sebagai pemandu masak. Agustina yang memegang spatula, sedangkan Hevearita memasukkan bahan masakan.

"Ini kita memasak yang mudah dan bahannya gampang didapat tetapi nilai gizinya tinggi. Ini adalah daun kelor yang kita masak bobor kelor," kata Hevearita, Minggu (17/12/2023).

Siti Atikoh menambahkan penting bagi ibu menyediakan masakan yang bergizi untuk keluarga. Menurut dia, bobor kelor ini salah satu menu sehat yang mudah dimasak.

"Ini penting untuk mencegah stunting, ya, ibu-ibu," kata Atikoh.

