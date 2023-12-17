Hasto Bakal Dampingi Siti Atikoh Sosialisasikan KTP Sakti ke Jatim hingga Jateng

SEMARANG - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akan mendampingi istri calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti untuk melaksanakan safari politik di Jawa Tengah hingga Jawa Timur pada 17-20 Desember 2023.

Tempat yang akan didatangi Atikoh dan Hasto mulai dari Semarang, Solo, Madiun, Trenggalek, hingga berakhir di Pacitan. Melalui sadari politik kali ini, Siti Atikoh dan Hasto akan melakukan sosialisasi program KTP Sakti Ganjar-Mahfud.

"Kami akan mendampingi Ibu Siti Atikoh untuk melakukan safari politik, bertemu dengan rakyat menyosialisakan KTP Sakti,” ucap Hasto di kantor DPD PDI Jawa Tengah.

“Karena dari situ, kami yakin hanya Ganjar-Mahfud membawa kemajuan Indonesia Raya kita menjadi Indonesia unggul," ujarnya.

KTP Sakti ini akan memuat sejumlah bantuan yang ada saat ini, antara lain Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), pra kerja, kuliah, Program Keluarga Harapan (PKH), dan satu keluarga satu sarjana.

Program ini sebelumnya disampaikan langsung oleh Ganjar Pranowo. Ganjar ingin menerapkan sistem Satu Data Indonesia bagi masyarakat melalui KTP Sakti apabila terpilih menjadi presiden pada 2024.

Menurut Ganjar, dengan KTP Sakti masyarakat dapat mengakses berbagai bantuan pemerintah dengan lebih mudah.

BACA JUGA: Siti Atikoh Tekankan Pentingnya Kesehatan Jasmani Rohani

Ganjar mengatakan KTP Sakti merupakan sebuah kartu yang dipegang masyarakat untuk mendapatkan akses program. Nantinya mereka yang berhak mendapatkan bantuan bisa ada dalam satu data dan dikelola oleh pemerintah.