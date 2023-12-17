Siti Atikoh Tekankan Pentingnya Kesehatan Jasmani Rohani

SEMARANG - Istri calon presiden (capres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, mengingatkan muda-mudi untuk aktif bergerak dan berolahraga demi kesehatan. Agar hal itu terwujud, Atikoh membeberkan tiga hal yang perlu diperhatikan.

Istri capres nomor urut 3 itu menyebutkan, kesehatan jasmani memang penting. Namun, yang tak kalah penting juga kesehatan rohani.

"Dalam semuanya ya dalam segala hal kita harus sehat jasmani dan rohani, karena itu sangat penting bagi kita. Karena kan kalau berbicara kesejahteraan bukan hanya masalah fisik saja, tetapi rohani dan rasa aman. Tiga hal itu," kata Atikoh seusai melakukan senam Ganjar dan Senam Indonesia Cinta Tanah Air (Sicita) bersama Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di halaman Kantor DPD PDIP Jawa Tengah (Jateng), Minggu (17/12/2023).