Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Komentar Ganjar soal Ndasmu Etik Disebut Candaan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |18:38 WIB
Komentar Ganjar soal <i>Ndasmu Etik</i> Disebut Candaan
Ganjar Pranowo (Foto: istimewa)
A
A
A

 

MAGELANG - Calon Presiden nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo turut merespons pernyataan ‘ndasmu etik’ yang dilontarkan Prabowo Subianto dsebut sebuah candaan oleh timnya.

Ganjar pun menyerahkan penilaian pernyataan ndasmu etik yang jadi viral di media sosial tersebut pada masyarakat.

Perlu diketahui pernyataan ‘ndasmu etik’ yang disampaikan Prabowo pada Rakornas Partai Gerindra viral di media sosial. Pernyataan itu dianggap sebagai respons Prabowo kepada capres Anies Baswedan.

Sebab, dalam potongan video tersebut Prabowo memang menyinggung potongan pertanyaan yang disampaikan Anies saat debat perdana capres, Selasa 12 Desember 2023.

“Bercyandaaa. Mungkin itu juga bercanda,” kelakar Ganjar sembari tertawa di Magelang, Minggu (17/12/2023).

“Biarkan mereka berkomunikasi,” sambungnya.

Ganjar juga enggan menjawab pertanyaan wartawan apakah kedua pernyataan itu etis di mata publik? Menurutnya, kedua belah pihak dan rakyat lah yang dapat menilai.

“Biar mereka yang jawab dan rakyat yang menilai,” lanjut Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement