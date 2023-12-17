Komentar Ganjar soal Ndasmu Etik Disebut Candaan

MAGELANG - Calon Presiden nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo turut merespons pernyataan ‘ndasmu etik’ yang dilontarkan Prabowo Subianto dsebut sebuah candaan oleh timnya.

Ganjar pun menyerahkan penilaian pernyataan ndasmu etik yang jadi viral di media sosial tersebut pada masyarakat.

Perlu diketahui pernyataan ‘ndasmu etik’ yang disampaikan Prabowo pada Rakornas Partai Gerindra viral di media sosial. Pernyataan itu dianggap sebagai respons Prabowo kepada capres Anies Baswedan.

Sebab, dalam potongan video tersebut Prabowo memang menyinggung potongan pertanyaan yang disampaikan Anies saat debat perdana capres, Selasa 12 Desember 2023.

“Bercyandaaa. Mungkin itu juga bercanda,” kelakar Ganjar sembari tertawa di Magelang, Minggu (17/12/2023).

“Biarkan mereka berkomunikasi,” sambungnya.

Ganjar juga enggan menjawab pertanyaan wartawan apakah kedua pernyataan itu etis di mata publik? Menurutnya, kedua belah pihak dan rakyat lah yang dapat menilai.

“Biar mereka yang jawab dan rakyat yang menilai,” lanjut Ganjar.