Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Halaqoh Kebangsaan di Padang, Mahfud MD Ingatkan Pentingnya Berorganisasi dengan Benar

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |19:22 WIB
Halaqoh Kebangsaan di Padang, Mahfud MD Ingatkan Pentingnya Berorganisasi dengan Benar
Cawapres Mahfud MD saat Halaqoh Kebangsaan di Padang, Sumatera Barat (Foto: Ist/Riana Rizkia)
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan pentingnya berorganisasi dengan benar.

Hal itu ia ungkap di depan ratusan ibu-ibu saat menghadiri acara Halaqoh Kebangsaan dan Pelantikan Majelis Dzikir Al Wasilah di Asrama Haji Padang, Jalan Parupuk Tabing, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Minggu (17/12/2023). 

"Kebenaran kalau tidak diorganisir dengan baik, maka akan kalah oleh kejahatan yang terorganisir dengan baik. Yang jahat bisa menang dari yang baik. Makanya, berhimpunlah dengan baik para pengurus yang baru saja dilantik," pesan Mahfud mengawali Halaqoh Kebangsaannya.

Mahfud pun berpesan kepada hadirin yang sebagian besar ibu-ibu, agar ungkapan surga terletak di bawah telapak kaki ibu dapat diartikan sebagai tempat berjalan menuju kebaikan. Sebab, kata Mahfud, nasib generasi tergantung sikap ibunya. 

"Kalau ibunya baik, maka akan baik juga anaknya. Ibu-ibu hendaknya rajin menanamkan ajaran agama dengan baik. Arahkan anak dan keluarga dengan baik," pesannya.

Mahfud juga menukil dalil yang menyebut kaum perempuan adalah tiangnya negara. Perempuannya baik, maka negaranya baik. Begitu juga sebaliknya. "Ibu-ibu punya peran penting membangun negara," tutur Cawapres nomor urut 3 ini.

Sebab, diingatkan Mahfud, di dalam banyak kasus, suami-suami yang terjerumus kasu korupsi, karena istrinya tidak baik.

"Gajinya Rp20 juta belanjanya Rp50 juta. Terpaksa ngutip sana, ngutip sini. Ibu-ibu bertugas memajukan negara dan bangsa menjadi ibu dan istri yang baik. Mendorong suami agar selalu berbuat baik di tempat pekerjaan," imbau mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement