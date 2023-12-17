Halaqoh Kebangsaan di Padang, Mahfud MD Ingatkan Pentingnya Berorganisasi dengan Benar

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan pentingnya berorganisasi dengan benar.

Hal itu ia ungkap di depan ratusan ibu-ibu saat menghadiri acara Halaqoh Kebangsaan dan Pelantikan Majelis Dzikir Al Wasilah di Asrama Haji Padang, Jalan Parupuk Tabing, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Minggu (17/12/2023).

"Kebenaran kalau tidak diorganisir dengan baik, maka akan kalah oleh kejahatan yang terorganisir dengan baik. Yang jahat bisa menang dari yang baik. Makanya, berhimpunlah dengan baik para pengurus yang baru saja dilantik," pesan Mahfud mengawali Halaqoh Kebangsaannya.

Mahfud pun berpesan kepada hadirin yang sebagian besar ibu-ibu, agar ungkapan surga terletak di bawah telapak kaki ibu dapat diartikan sebagai tempat berjalan menuju kebaikan. Sebab, kata Mahfud, nasib generasi tergantung sikap ibunya.

"Kalau ibunya baik, maka akan baik juga anaknya. Ibu-ibu hendaknya rajin menanamkan ajaran agama dengan baik. Arahkan anak dan keluarga dengan baik," pesannya.

Mahfud juga menukil dalil yang menyebut kaum perempuan adalah tiangnya negara. Perempuannya baik, maka negaranya baik. Begitu juga sebaliknya. "Ibu-ibu punya peran penting membangun negara," tutur Cawapres nomor urut 3 ini.

BACA JUGA: Megawati Soekarnoputri Jadi Juri Zayed Award 2024 di Roma

Sebab, diingatkan Mahfud, di dalam banyak kasus, suami-suami yang terjerumus kasu korupsi, karena istrinya tidak baik.

"Gajinya Rp20 juta belanjanya Rp50 juta. Terpaksa ngutip sana, ngutip sini. Ibu-ibu bertugas memajukan negara dan bangsa menjadi ibu dan istri yang baik. Mendorong suami agar selalu berbuat baik di tempat pekerjaan," imbau mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.