Ganjar Sowan ke Pesantren Magelang, Ziarah ke Makam Ulama Ahli Pertanian

JAKARTA - Calon Presiden (capres) nomor urut 3, yang diukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo melakukan safari politik Pondok Pesantren Al Ma'shum Sidoagung, Tempuran, Magelang, Minggu (1712/2023).

Di tengah-tengah agendanya, pasangan calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD itu berziarah ke makam ulama ahli pertanian sekaligus pendiri pesantren setempat, KHR Ma'shum.

Politikus berambut putih itu pun disambut langsung oleh pengasuh, KH Sholihun serta iringan solawat yang menggema saat turun dari kendaraan.

Sambutan luar biasa bukan hanya datang dari kiai dan santri, tapi warga sekitar pondok pesantren juga tidak kalah antusias menyambut kehadiran Ganjar. Terlihat warga berkerumun di gerbang ponpes setempat menunggu Ganjar keluar dari kediaman Pengasuh, KH Solihun.

Mereka lantas mengantar mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu berziarah ke makam KHR Ma'shum, pendiri Ponpes dengan jalan kaki sekitar 200 meter dari komplek pesantren.

Ganjar Pranowo mengatakan, bahwa KHR Ma'shum merupakan ulama kharismatik karena memiliki sejarah perjuangan di masyarakat. Selain sebagai mursyid, Mbah Ma'shum begitu karib disapa, adalah seorang yang ahli pertanian.

"Ya, alhamdulillah bisa sowan ke pesantren dan bia berziarah ke makam KHR Ma'shum. Beliau ini pejuang untuk masyarakat di sini," ujar Ganjar.