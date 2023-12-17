Wujudkan Ketahanan Pangan dan Serap Aspirasi Buruh, Ini yang Dilakukan Relawan Ganjar

CIMAHI - Kalimat 'Buruh Bersatu Menangkan Ganjar–Mahfud' tak sekadar slogan belaka. Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) membawa dampak nyata untuk meraup suara masyarakat akar rumput termasuk kaum buruh secara berkelanjutan.

GBB sebagai episentrum relawan buruh formal dan informal kini menggelar agenda "GBB Goes To Kampung Buruh: Bazar Ketahanan Pangan Buruh Warung Ganjaran" di Kampung Saradan, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi, Kota Cimahi, Jawa Barat, Sabtu 16 Desember 2023).

Sekretaris Jenderal GBB, Kelik Ismunanto mengungkapkan kehadiran bazar sembako murah Warung Ganjaran adalah program prioritas untuk ketahanan pangan kaum buruh. Apalagi, di tengah keresehan masyarakat atas meroketnya harga-harga bahan pokok jelang akhir tahun.

Kampung Saradan merupakan salah satu kawasan pemukiman yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai buruh di Cimahi. Kemunculan Warung Ganjaran mendapatkan antusiasme luar biasa dari masyarakat.

"GBB sekali lagi melaksanakan acara bazar ketahanan pangan buruh di kawasan pemukiman buruh, kebetulan hari ini kita melaksanakan acara di Cimahi, Kampung Saradan dalam tradisinya kampung di daerah sini pemenangnya adalah pasangan merah (PDIP)," ucap Kelik dalam keterangan yang diterima, Minggu (17/3/2023).

GBB melakukan sosialisasi mengenai sosok, gagasan, hingga program dari Ganjar-Mahfud yang diharapkan dapat mewujudkan Indonesia unggul. "Kenapa kita melaksanakan acara di kampung ini? Itu adalah salah satu usaha kita untuk mempertahankan atau memperluas pemenangan Ganjar-Mahfud di Pilpres," kata Kelik.

Selain itu, simpatisan Ganjar-Mahfud ini juga berupaya menjaring aspirasi masyarakat secara door to door. Hal ini sebagai implementasi dari figur keduanya yang sat-set turun ke masyarakat dari ujung timur dan barat Indonesia.