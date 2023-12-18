Advertisement
HOME NEWS NEWS

Perindo: Ganjar-Mahfud Komitmen Prioritaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Dimas Choirul , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |10:06 WIB
Perindo: Ganjar-Mahfud Komitmen Prioritaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Juru Bicara Nasional DPP Perindo, Ike Julies (foto: dok ist)
JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) Nasional Partai Perindo, Ike Julies Tiati mengatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, komitmen terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Ganjar-Mahfud dinilai Ike pasangan capres-cawapres yang paling peduli akan isu pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Kasus pelanggaran HAM berat masa lalu menjadi prioritas pasangan Ganjar-Mahfud untuk segera diselesaikan," kata Ike -- yang juga selaku Jubir Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini. kepada wartawan, Senin (18/12/2023).

Caleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan II ini juga mengungkapkan penyelesaian pelanggaran HAM berat masuk ke dalam visi misi pasangan Ganjar-Mahfud.

"Isu ini menjadi prioritas untuk diselesaikan jika Ganjar-Mahfud terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029," ungkap Ike.

Tak hanya itu, Ike juga mengungkit soal pernyataan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto yang menyebutkan isu penculikan aktivis atau isu pelanggaran HAM berat hanya muncul setiap 5 tahun sekali.

Menurut Ike, pernyataan tersebut seperti tidak menghormati perjuangan keluarga korban. Sebab faktanya, keluarga korban selalu menggelar aksi rutin setiap hari Kamis atau Aksi Kamisan di depan Istana Negara untuk meminta anggota keluarganya tersebut dikembalikan.

"Sehingga yang mengatakan bahwa isu tersebut hanya muncul setiap 5 tahunan, merupakan bentuk ketidakpedulian akan penyelesaian pelanggaran HAM berat," ujar Ike.

Halaman: 1 2
1 2
      
