Pamit Usai Nginep di Rumah Warga Wonosobo, Ganjar Didoakan Menang Pilpres 2024

WONOSOBO - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyempatkan diri menginap di rumah warga Desa Kertek, Bojosari, Wonosobo, Jawa Tengah. Tak sedikit warga yang mendoakannya agar menang dalam Pilpres 2024 mendatang.

Momen itu terlihat saat Ganjar hendak melanjutkan rangkaian lawatannya di Jawa Tengah. Ganjar awalnya menyempatkan diri untuk berkeliling desa.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu kemudian menghampiri rumah-rumah di mana warga telah menunggunya.

“Pamit nggih ya bu, pak. Sehat-sehat selalu. Terima kasih,” ucap Ganjar seraya bersalaman langsung dengan warga.

Mendengar pamitan dari Ganjar, warga kemudian merespon dengan mendoakan pria yang identik dengan rambut putih itu. Mereka mendoakan agar Ganjar bisa menang dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

“Pak Ganjar, sukses ya pak, sukses. Presiden, Presiden, Presiden!” ucap warga.

(Awaludin)