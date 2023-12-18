Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Pamit Usai Nginep di Rumah Warga Wonosobo, Ganjar Didoakan Menang Pilpres 2024

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |09:36 WIB
Pamit Usai <i>Nginep</i> di Rumah Warga Wonosobo, Ganjar Didoakan Menang Pilpres 2024
Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

WONOSOBO - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyempatkan diri menginap di rumah warga Desa Kertek, Bojosari, Wonosobo, Jawa Tengah. Tak sedikit warga yang mendoakannya agar menang dalam Pilpres 2024 mendatang.

Momen itu terlihat saat Ganjar hendak melanjutkan rangkaian lawatannya di Jawa Tengah. Ganjar awalnya menyempatkan diri untuk berkeliling desa.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu kemudian menghampiri rumah-rumah di mana warga telah menunggunya.

“Pamit nggih ya bu, pak. Sehat-sehat selalu. Terima kasih,” ucap Ganjar seraya bersalaman langsung dengan warga.

Mendengar pamitan dari Ganjar, warga kemudian merespon dengan mendoakan pria yang identik dengan rambut putih itu. Mereka mendoakan agar Ganjar bisa menang dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

“Pak Ganjar, sukses ya pak, sukses. Presiden, Presiden, Presiden!” ucap warga.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement