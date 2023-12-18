Menginap di Rumah Warga Wonosob, Ganjar Pagi-Pagi Sudah Ditunggu Masyarakat

Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo saat nginep di rumah warga (foto: dok ist)

WONOSOBO - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo blusukan hingga menginap di rumah warga di Dese Kertek, Bojasari, Wonosobo, Jawa Tengah. Hal itu dilakukan dalam rangkaiannya lawatan safari politiknya di Jawa Tengah, Senin (18/12).

Pagi hari, Mantan Gubernur Jawa Tengah itu sudah dinanti-nanti warga. Bahkan beberapa rumah warga telah menyiapkan suguhan jikalau Ganjar menyambangi rumahnya.

“Selamat pagi,” kata Ganjar, menyapa warga.

Beberapa warga terlihat langsung menghampiri Ganjar untuk bersalaman. Ganjar kemudian berkeliling Desa tersebut dan menyapa warga yang beberapa di antaranya menunggu di depan rumah.

Setelahnya, Ganjar kemudian menghampiri salah satu rumah warga. Ia terlihat akrab bersilaturahmi dan berbincang-bincang sekaligus mendengar aspirasi masyarakat.

“Lebih pada cerita-cerita aktivitas sosial, gitu yang disampaikan. Menarik sih, selalu ada luapan emosi, ada yang menggembirakan, ada yang bentuknya protes. Memang menyenangkan kalau menginap di rumah warga,” ungkap Ganjar.