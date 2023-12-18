Advertisement
HOME NEWS JATENG

Menginap di Rumah Warga Wonosob, Ganjar Pagi-Pagi Sudah Ditunggu Masyarakat

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |09:24 WIB
Menginap di Rumah Warga Wonosob, Ganjar Pagi-Pagi Sudah Ditunggu Masyarakat
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo saat nginep di rumah warga (foto: dok ist)
A
A
A

WONOSOBO - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo blusukan hingga menginap di rumah warga di Dese Kertek, Bojasari, Wonosobo, Jawa Tengah. Hal itu dilakukan dalam rangkaiannya lawatan safari politiknya di Jawa Tengah, Senin (18/12).

Pagi hari, Mantan Gubernur Jawa Tengah itu sudah dinanti-nanti warga. Bahkan beberapa rumah warga telah menyiapkan suguhan jikalau Ganjar menyambangi rumahnya.

“Selamat pagi,” kata Ganjar, menyapa warga.

Beberapa warga terlihat langsung menghampiri Ganjar untuk bersalaman. Ganjar kemudian berkeliling Desa tersebut dan menyapa warga yang beberapa di antaranya menunggu di depan rumah.

Setelahnya, Ganjar kemudian menghampiri salah satu rumah warga. Ia terlihat akrab bersilaturahmi dan berbincang-bincang sekaligus mendengar aspirasi masyarakat.

“Lebih pada cerita-cerita aktivitas sosial, gitu yang disampaikan. Menarik sih, selalu ada luapan emosi, ada yang menggembirakan, ada yang bentuknya protes. Memang menyenangkan kalau menginap di rumah warga,” ungkap Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
