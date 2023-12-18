Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Senam Bersama Ribuan Warga Madiun, Siti Atikoh: Ini Wajah Sehat Siap Menangkan Ganjar-Mahfud

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |09:41 WIB
Senam Bersama Ribuan Warga Madiun, Siti Atikoh: Ini Wajah Sehat Siap Menangkan Ganjar-Mahfud
Siti Atikoh di Madiun/Foto: MNC Portal
A
A
A

MADIUN - Siti Atikoh Supriyanti istri capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke Lapangan Olahraga Madiun, Jawa Tengah, Senin (18/11/2023).

Dalam kesempatan ini, Siti Atikoh melakukan senam Sicita (Senam Indonesia Cinta Tanah Air) dengan ribuan masyarakat setempat.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, kedatangan Siti Atikoh disambut antusias oleh masyarakat. Semua langsung mendekat mengerubungi Siti Atikoh. Beberapa meminta foto bersama dan sebagian lainnya bersalaman.

Kejadian Siti Atikoh ini rasanya sangat berkesan untuk masyarakat Madiun. Terlihat dari antusias masyarakat yang tiada hentinya. Namun, Siti Atikoh tidak menolak permintaan masyarakat yang ingin berfoto dan bersalaman dengannya.

Setelah beramah-tamah dengan warga, Siti Atikoh langsung mulai melaksanakan senam. Siti Atikoh yang mengenakan kaos hitam bertuliskan ‘Tas Tes’ di bagian depan dada bergerak dengan semangat. Diikuti dengan ribuan masyarakat yang hadir dengan memakai kaos warna merah. Senam ditutup dengan foto bersama antara Siti Atikoh dan seluruh peserta senam.

“Alhamdulillah pagi ini saya bisa silaturahmi dengan bapak ibu di kota Madiun. Ini adalah wajah-wajah sehat, wajah2 bugar wajah perempuan dan wajah-wajah bugar,” kata Siti Atikoh menyapa warga setelah melakukan foto bersama.

“Wajah perempuan dan bapak-bapak yang siap menangkan Ganjar-Mahfud,” lanjut Siti Atikoh. 

Siti Atikoh ingin semangat warga yang hadir bisa konsisten setiap harinya. Dengan begitu, nantinya masyarakat pun akan konsisten memperjuangkan kemajuan Indonesia.

