Buat 'Kumpul Kebo', 2 Rumah di Cibadak Sukabumi Dibakar Warga

SUKABUMI - Sebanyak 2 rumah di bantaran sungai Cicatih, Kampung Cipanas RT 02/23, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, dibongkar dan dibakar warga, Senin (18/12/2023). Aksi warga dipicu karena rumah tersebut diduga sering dijadikan tempat prostitusi.

Warga yang melakukan aksi sekira pukul 12.30 WIB tersebut, membumihanguskan bangunan tempat tinggal yang ditempati oleh seorang wanita muda berinisial A (32) yang merupakan seorang janda yang pindah rumah dari kampung tetangga.

"Sebelumnya warga sudah memberikan peringatan kepada penghuni bangunan, namun tidak dihiraukan, hingga pada hari ini setelah melakukan musyawarah, warga bersama aparatur Pemerintah Kelurahan, TNI/Polri serta Satpol PP melakukan pembongkaran," ujar salah satu warga, Hadi kepada MNC Portal Indonesia.

Lebih lanjut Hadi mengatakan, aksi marah warga itu bertujuan untuk mengantisipasi agar ke depannya bangunan rumah tinggal tersebut tidak digunakan lagi untuk lokasi kumpul kebo. Alasannya, penghuni bersama pasangannya tinggal dalam rumah tersebut, belum mempunyai ikatan perkawinan.

"Penghuni bangunan seorang janda bersama pasangannya sudah di usir warga. Semua perabotan penghuni sudah dibawa mereka sebelum pembongkaran, si A terlihat dengan kondisi hamil," ujar Hadi menjelaskan.