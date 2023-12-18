Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Buat 'Kumpul Kebo', 2 Rumah di Cibadak Sukabumi Dibakar Warga

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |22:01 WIB
Buat 'Kumpul Kebo', 2 Rumah di Cibadak Sukabumi Dibakar Warga
Rumah dibakar warga karena dijadikan tempat kumpul kebo (Foto: Dharmawan Hadi)
A
A
A

SUKABUMI - Sebanyak 2 rumah di bantaran sungai Cicatih, Kampung Cipanas RT 02/23, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, dibongkar dan dibakar warga, Senin (18/12/2023). Aksi warga dipicu karena rumah tersebut diduga sering dijadikan tempat prostitusi.

Warga yang melakukan aksi sekira pukul 12.30 WIB tersebut, membumihanguskan bangunan tempat tinggal yang ditempati oleh seorang wanita muda berinisial A (32) yang merupakan seorang janda yang pindah rumah dari kampung tetangga.

"Sebelumnya warga sudah memberikan peringatan kepada penghuni bangunan, namun tidak dihiraukan, hingga pada hari ini setelah melakukan musyawarah, warga bersama aparatur Pemerintah Kelurahan, TNI/Polri serta Satpol PP melakukan pembongkaran," ujar salah satu warga, Hadi kepada MNC Portal Indonesia.

Lebih lanjut Hadi mengatakan, aksi marah warga itu bertujuan untuk mengantisipasi agar ke depannya bangunan rumah tinggal tersebut tidak digunakan lagi untuk lokasi kumpul kebo. Alasannya, penghuni bersama pasangannya tinggal dalam rumah tersebut, belum mempunyai ikatan perkawinan.

"Penghuni bangunan seorang janda bersama pasangannya sudah di usir warga. Semua perabotan penghuni sudah dibawa mereka sebelum pembongkaran, si A terlihat dengan kondisi hamil," ujar Hadi menjelaskan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
sukabumi prostitusi mesum
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/338/3117491/mesum-ejgU_large.jpg
Puluhan Pasangan Mesum di Bogor Digerebek di Penginapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/340/3023765/5-pasangan-diduga-mesum-di-kos-kosan-terjaring-razia-QMo1t2f98f.jpg
5 Pasangan Diduga Mesum di Kos-kosan Terjaring Razia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/340/3019101/viral-diduga-kadis-koperasi-di-ntt-mesum-dalam-mobil-60smNDSY9K.jpg
Viral Diduga Kadis Koperasi di NTT Mesum dalam Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/340/3008324/5-fakta-viral-pria-bersarung-vcs-dengan-wanita-bugil-sambil-masturbasi-coreng-kota-santri-ZPQbvvorA6.jpg
5 Fakta Viral Pria Bersarung VCS dengan Wanita Bugil Sambil Masturbasi, Coreng Kota Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/340/3008012/pasangan-gay-terekam-cctv-lakukan-tindakan-asusila-di-masjid-sumbar-MKaau2I1Oi.jpg
Pasangan Gay Terekam CCTV Lakukan Tindakan Asusila di Masjid Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/338/3004627/heboh-rth-tubagus-angke-jadi-tempat-mesum-tni-polri-berjaga-di-lokasi-xyDJxDJrRl.jpg
Heboh RTH Tubagus Angke Jadi Tempat Mesum, TNI-Polri Berjaga di Lokasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement