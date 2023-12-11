Mahasiswi Cantik Unand Dituduh Mesum Dalam Masjid, Begini Kronologinya

PADANG-Sepasang mahasiswa Universitas Andalas dipergoki warga berduaan di Masjid Al-Ihsan, Puncak Jawa Gadut, Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat.

Warga kemudian menuding kedunya melakukan asusila, namun hal itu langsung dibantah pengurus masjid.

Pengurus Masjid Al-Ihsan, Dodi Febrizal membenarkan warga memergoki dua mahasiswa tersebut yang berinisial TKAH dari Fakultas Hukum (FH) dan IA dari Fakultas llmu Budaya (FIB).

"Tadi sudah disidang etik di kampus Unand dengan empat saksi pada pukul 09.00 WIB, dari pengakuan keduanya itu tidak ada melakukan hubungan intim. perempuannya juga siap untuk di visum," katanya, Senin (11/12/2023).

Kejadian itu berawal marbot masjid tersebut berinisial TKAH ada dalam masjid. Kata Dodi biasanya ada temannya namun karena temannya itu pulang kampung, TKAH mengganti temannya tersebut. Namun saat seorang warga datang ke masjid mencurigai dalam kamar mandi ada rambut panjang.

"Kemudian datang ke kamar menanyakan kenapa tidak adzan namun TKAH tersebut beralasan lagi sakit, tapi karena curiga dia memanggil warga lain itu memeriksa kamar TKAH," katanya.

Setelah diperiksa ternyata ada IA yang juga merupakan mahasiswi asrama Unand bersembunyi di bawah tempat tidur dengan ditutupi koper dan bantal guling, tapi berhasil ditemukan sedang memakai kaos oblong warna hitam dan celana pendek.

Kemudian mereka membawa kedua kedalam masjid untuk menandatangani perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali.

"Itu kondisi masyarakat sedang marah, maka untuk selanjutnya dilakukan di kampus dan kita minta keterangan, bahwa mereka tidak melakukan hubungan intim. namun mereka tetap salah karena secara agama dan adat itu tidak boleh masuk dalam kamar yang bukan pasangan," katanya.

Karena mereka telah melanggar aturan adat dan agama, mereka akan tetapi diberikan sanksi kepadanya meskipun tidak melakukan perbuatan asusila.