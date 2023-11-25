Tepergok Mesum, Pengemudi Mobil Nekat Tabrak Saptam hingga Tewas

Pengemudi tabrak satpam hingga tewas saat terpergok mesum di mobil (Foto: Tangkapan layar/Ahmad Ridwan Nasution)

MEDAN - Panik setelah ketahuan mesum di dalam mobil ketika berada di parkiran. Pria paruh baya di Medan nekat tabrak satpam hingga tewas.

Dalam rekaman CCTV, terlihat detik-detik mobil minibus yang menabrak seorang satpam hingga tewas di parkiran Yanglim Plaza Medan, Jalan Emas, Medan.

Diketahui, korban Biston Simanjuntak yang merupakan sekuriti sedang melaksanakan patroli. Namun, melihat mobil yang parkir mencurigakan dan bergoyang.

Korban dengan rekannya pun lantas mendatangi mobil tersebut dan mendapati pengemudi sedang berhubungan badan di dalam mobil. Korban pun sempat menegur pengendara mobil, namun tak diindahkan.

Bahkan, pengendara mobil tersebut melanjutkan aksi mesumnya. Setelah ditegur kembali, pengemudi langsung menghidupkan mesin dan menancap gas mobilnya. Padahal, posisi korban berada di depan kap mesin mobil.