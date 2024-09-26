5 Fakta Baru Pelajar Nobar Temannya Mesum dalam Kelas, Kini Dimintai Keterangan Polisi

JAKARTA - Viral video sejoli yang masih pelajar berhubungan intim layaknya suami istri di Demak, Jawa Tengah. Mirisnya sejumlah temannya melihat dan merekam aksi hubungan badan yang berlangsung di dalam kelas itu.

Okezone merangkum 5 fakta baru sejoli pelajar yang berhubungan intim dalam kelas. Berikut ulasannya:

1. Sejoli Berhubungan Intim dalam Kelas SD



Miris melihat video viral sejoli remaja mesum di dalam kelas sebuah SD di Desa Cabean, Demak, Jawa Tengah, pada Minggu 15 September 2024. Ironisnya aksi sejoli bercinta itu ditonton oleh sejumlah temannya.

Kronologi sejoli bercinta itu saat sejoli ML (14) dan kekasihnya pelajar SMA pergi ke sebuah sekolah dasar (SD). Saat itu ada acara pengajian di masjid dekat Gedung SD tersebut.

ML dan kekasihnya bersama sembilan pelajar lainnya pun masuk dengan membuka paksa ruang kelas SD di lokasi. Hingga akhirnya sejoli pelajar itu bercinta di dalamnya.

2. Teman Nyalakan Flash Handphone Terangi Aksi Mesum Sejoli

Ironis pelajar lain melihat adegan persetubuhan kedua pelajar ini seperti hal yang wajar. Bahkan seorang pelajar lain membantu menyalakan flsh handphonenya sebagai alat penerangan dan menyorot bagian sensitif dari sejoli itu.

3. Temannya Videokan Hubungan Intim Pelaku

Sementara rekan yang lain ikut memvideokan adegan panas sejoli itu. Sedikitnya ada 4 cuplikan video dari aksi tidak senonoh ini.

Pelajar SMA itu juga meminta temannya untuk sesekali keluar kelas untuk meminta temannya untuk mengecek apakah ada orang yang akan mendekat.