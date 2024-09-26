Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

5 Fakta Baru Pelajar Nobar Temannya Mesum dalam Kelas, Kini Dimintai Keterangan Polisi

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 26 September 2024 |21:32 WIB
5 Fakta Baru Pelajar Nobar Temannya Mesum dalam Kelas, Kini Dimintai Keterangan Polisi
Viral video remaja mesum dalam kelas disaksikan temannya (Foto: Ilustrasi Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Viral video sejoli yang masih pelajar berhubungan intim layaknya suami istri di Demak, Jawa Tengah. Mirisnya sejumlah temannya melihat dan merekam aksi hubungan badan yang berlangsung di dalam kelas itu.

Okezone merangkum 5 fakta baru sejoli pelajar yang berhubungan intim dalam kelas. Berikut ulasannya: 

1. Sejoli Berhubungan Intim dalam Kelas SD


Miris melihat video viral sejoli remaja mesum di dalam kelas sebuah SD di Desa Cabean, Demak, Jawa Tengah, pada Minggu 15 September 2024. Ironisnya aksi sejoli bercinta itu ditonton oleh sejumlah temannya.

Kronologi sejoli bercinta itu saat sejoli ML (14) dan kekasihnya pelajar SMA pergi ke sebuah sekolah dasar (SD). Saat itu ada acara pengajian di masjid dekat Gedung SD tersebut.

Pelajar mesum dalam kelas

(Viral Sejoli Pelajar Mesum dalam Kelas Disaksikan Temannya)

ML dan kekasihnya bersama sembilan pelajar lainnya pun masuk dengan membuka paksa ruang kelas SD di lokasi. Hingga akhirnya sejoli pelajar itu bercinta di dalamnya.

2. Teman Nyalakan Flash Handphone Terangi Aksi Mesum Sejoli

Ironis pelajar lain melihat adegan persetubuhan kedua pelajar ini seperti hal yang wajar. Bahkan seorang pelajar lain membantu menyalakan flsh handphonenya sebagai alat penerangan dan menyorot bagian sensitif dari sejoli itu.

3. Temannya Videokan Hubungan Intim Pelaku

Sementara rekan yang lain ikut memvideokan adegan panas sejoli itu. Sedikitnya ada 4 cuplikan video dari aksi tidak senonoh ini.

Pelajar SMA itu juga meminta temannya untuk sesekali keluar kelas untuk meminta temannya untuk mengecek apakah ada orang yang akan mendekat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/519/3097538/mesum-uaUk_large.jpg
Heboh, Pelajar Diduga Mesum di GOR Sasana Krida Terekam Kamera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/512/3067944/viral_pelajar_bersetubuh_dalam_kelas-mJgz_large.jpg
Viral Sejoli Pelajar Mesum dalam Kelas, Temannya Bantu Nyalakan Flash Kamera Handphone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/340/2936573/mahasiswi-cantik-unand-dituduh-mesum-dalam-masjid-begini-kronologinya-GiTMytt3s5.jpg
Mahasiswi Cantik Unand Dituduh Mesum Dalam Masjid, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/04/338/2272677/tepergok-mesum-2-pasangan-remaja-terancam-hukuman-dari-sekolah-byyBLYS23p.jpg
Tepergok Mesum, 2 Pasangan Remaja Terancam Hukuman dari Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/04/338/2272572/duh-2-pasangan-abg-ini-nekat-bercumbu-di-tempat-umum-v0t7P8QtW5.jpg
Duh, 2 Pasangan ABG Ini Nekat Bercumbu di Tempat Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/19/519/2171071/razia-kamar-kos-di-mojokerto-sepasang-pelajar-terjaring-bersama-5-pasangan-mesum-OlRSwluCzC.jpg
Razia Kamar Kos di Mojokerto, Sepasang Pelajar Terjaring Bersama 5 Pasangan Mesum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement