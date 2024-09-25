Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kasus Video Mesum Gorontalo, Oknum Guru Jadi Tersangka hingga Terancam 15 Tahun Penjara

Nurfaizi Lahasan , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |23:50 WIB
Kasus Video Mesum Gorontalo, Oknum Guru Jadi Tersangka hingga Terancam 15 Tahun Penjara
Penjara (foto: freepik)
A
A
A

GORONTALO – Oknum guru berinisial DA, pemeran utama kasus video mesum guru dan murid di Gorontalo kini ditetapkan sebagi tersangka oleh pihak kepolisian, dan bakal dijerat dengan pasal perlindungan anak.

Kapolres Gorontalo, AKBP Deddy Herman mengatakan, tersangka terancam dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5-15 tahun, dan di tambah 3 tahun penjara, karena pelaku sebagai tenaga pendidik.

Dalam kasus ini, kata Deddy, pihaknya sudah memeriksa beberapa saksi dan telah mengumpulkan barang bukti.

“Kami sudah melakukan pemeriksaan 10 orang saksi-saksi dan telah mengumpulkan beberapa barang bukti yang ada di dalam video yang viral tersebut,” kata AKBP Deddy Herman, Rabu (25/9/2024).

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/625/3157681//scope_pakansari-MTvo_large.jpg
Terbongkar! Motif Pembuat Video Mesum di Stadion Pakansari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/525/3157523//viral-seqw_large.jpg
Lisa Mariana Mangkir Dipanggil Polisi soal Video Porno, Lawan Mainnya Diperiksa di RS Bhayangkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/340/3157483//viral-KR9b_large.jpg
Banten Heboh! Karyawan Tekstil Paksa ABG Cantik Berhubungan Seks, Videonya Viral di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/525/3157358//lisa_mariana-vGzc_large.jpg
Selebgram Lisa Mariana Kembali Dipanggil Polda Jabar Terkait Kasus Video Mesum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/337/3156119//viral-LCHE_large.jpg
Kronologi Lengkap Kasus Video Syur Lisa Mariana yang Viral di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/338/3155820//viral-9icC_large.jpg
Sepasang Pelajar Asyik Berbuat Mesum di Taman Sutet Bogor, Videonya Viral di Medsos
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement