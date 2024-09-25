Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kasus Video Mesum Gorontalo, Oknum Guru Ditangkap dan Ditahan

Nurfaizi Lahasan , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |23:30 WIB
Kasus Video Mesum Gorontalo, Oknum Guru Ditangkap dan Ditahan
Video mesum guru dan murid di gorontalo (foto: dok ist)
A
A
A

GORONTALO - Video asusila guru dan siswi di Gorontalo viral di media sosial, pelaku dilaporkan oleh paman korban. Satreskrim Polres Gorontalo telah menahan oknum guru yang menjadi pemeran dalam video tersebut.

Polisi telah menangkap oknum guru berinisial DA yang menjadi pemeran dalam video tersebut. Pemeriksaan pelaku dan korban tersebut setelah Polres Gorotalo telah menerima laporan dari paman korban terkait video asusila yang viral di Gorontalo.

Dari hasil pemeriksaan petugas, oknum guru dan siswi ini memiliki hubungan dekat dari awal tahun 2022.

“Kami sudah melakukan pemeriksaan 10 orang saksi-saksi dan telah mengumpulkan beberapa barang bukti yang ada di dalam video yang viral tersebut,” kata Kapolres Gorontalo, AKBP Deddy Herman, Rabu (25/9/2024).

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/625/3157681//scope_pakansari-MTvo_large.jpg
Terbongkar! Motif Pembuat Video Mesum di Stadion Pakansari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/525/3157523//viral-seqw_large.jpg
Lisa Mariana Mangkir Dipanggil Polisi soal Video Porno, Lawan Mainnya Diperiksa di RS Bhayangkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/340/3157483//viral-KR9b_large.jpg
Banten Heboh! Karyawan Tekstil Paksa ABG Cantik Berhubungan Seks, Videonya Viral di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/525/3157358//lisa_mariana-vGzc_large.jpg
Selebgram Lisa Mariana Kembali Dipanggil Polda Jabar Terkait Kasus Video Mesum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/337/3156119//viral-LCHE_large.jpg
Kronologi Lengkap Kasus Video Syur Lisa Mariana yang Viral di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/338/3155820//viral-9icC_large.jpg
Sepasang Pelajar Asyik Berbuat Mesum di Taman Sutet Bogor, Videonya Viral di Medsos
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement