Kasus Video Mesum Gorontalo, Oknum Guru Ditangkap dan Ditahan

GORONTALO - Video asusila guru dan siswi di Gorontalo viral di media sosial, pelaku dilaporkan oleh paman korban. Satreskrim Polres Gorontalo telah menahan oknum guru yang menjadi pemeran dalam video tersebut.

Polisi telah menangkap oknum guru berinisial DA yang menjadi pemeran dalam video tersebut. Pemeriksaan pelaku dan korban tersebut setelah Polres Gorotalo telah menerima laporan dari paman korban terkait video asusila yang viral di Gorontalo.

Dari hasil pemeriksaan petugas, oknum guru dan siswi ini memiliki hubungan dekat dari awal tahun 2022.

“Kami sudah melakukan pemeriksaan 10 orang saksi-saksi dan telah mengumpulkan beberapa barang bukti yang ada di dalam video yang viral tersebut,” kata Kapolres Gorontalo, AKBP Deddy Herman, Rabu (25/9/2024).