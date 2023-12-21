Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Hary Tanoe Harap Gerobak Perindo Bisa Jadi Jalan Pembuka Lapangan Kerja

Isty Maulidya , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |16:53 WIB
Hary Tanoe Harap Gerobak Perindo Bisa Jadi Jalan Pembuka Lapangan Kerja
Hary Tanoesoedibjo. (Foto: MPI)
A
A
A

TANGERANG - Program Gerobak Perindo terus berlangsung sampai saat ini. Program tersebut merupakan arahan langsung dari Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo. Sudah ratusan gerobak diberikan untuk pelaku UMKM di seluruh Indonesia, termasuk di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.

"Mereka adalah pelaku UMKM, jadi gerobaknya kita ganti dengan yang lebih bagus. Harapannya semoga mereka bisa makin berkembang makin sukses, pendapatan makin banyak sehingga kehidupan mereka lebih baik," ujar HT di Posko Pemenangan Caleg DPRD Provinsi Banten Dapil 4 Tangerang, Desi Nike Ria pada Kamis (21/12/2023).

 BACA JUGA:

Pemberian gerobak ini dimaksudkan agar pelaku UMKM bisa mandiri, dan meminimalisir modal yang mereka keluarkan. Selanjutnya, mereka juga diharapkan bisa membuka lapangan kerja bagi orang lain. Hal ini tentunya juga merupakan bagian dari misi Partai Perindo yaitu mensejahterakan rakyat Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186678/hary_tanoe-baOt_large.jpg
Hary Tanoe dan Angela Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan CIFP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/337/2990591/hary-tanoesoedibjo-selamat-paskah-semoga-hari-ini-penuh-dengan-kebahagiaan-hMc1SZ0LtB.jpg
Hary Tanoesoedibjo: Selamat Paskah, Semoga Hari Ini Penuh dengan Kebahagiaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/337/2981885/hary-tanoesoedibjo-selamat-hari-raya-nyepi-tahun-baru-saka-1946-rg5WRKciAG.jpg
Hary Tanoesoedibjo: Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/337/2968698/hary-tanoesoedibjo-bagikan-momen-rayakan-imlek-bersama-ganjar-pranowo-YiJ1hd9qnG.jpg
Hary Tanoesoedibjo Bagikan Momen Rayakan Imlek Bersama Ganjar Pranowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/1/2966336/hary-tanoesoedibjo-pastikan-caleg-partai-perindo-akan-berjuang-untuk-rakyat-indonesia-DJI28bqo5X.jpg
Hary Tanoesoedibjo Pastikan Caleg Partai Perindo Akan Berjuang untuk Rakyat Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/337/2964963/tiba-di-gbk-hary-tanoe-dan-liliana-hadiri-kampanye-akbar-ganjar-mahfud-NYQrYsbR4F.jpg
Tiba di GBK, Hary Tanoe dan Liliana Hadiri Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement