Hary Tanoe Harap Gerobak Perindo Bisa Jadi Jalan Pembuka Lapangan Kerja

TANGERANG - Program Gerobak Perindo terus berlangsung sampai saat ini. Program tersebut merupakan arahan langsung dari Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo. Sudah ratusan gerobak diberikan untuk pelaku UMKM di seluruh Indonesia, termasuk di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.

"Mereka adalah pelaku UMKM, jadi gerobaknya kita ganti dengan yang lebih bagus. Harapannya semoga mereka bisa makin berkembang makin sukses, pendapatan makin banyak sehingga kehidupan mereka lebih baik," ujar HT di Posko Pemenangan Caleg DPRD Provinsi Banten Dapil 4 Tangerang, Desi Nike Ria pada Kamis (21/12/2023).

Pemberian gerobak ini dimaksudkan agar pelaku UMKM bisa mandiri, dan meminimalisir modal yang mereka keluarkan. Selanjutnya, mereka juga diharapkan bisa membuka lapangan kerja bagi orang lain. Hal ini tentunya juga merupakan bagian dari misi Partai Perindo yaitu mensejahterakan rakyat Indonesia.