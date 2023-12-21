Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Diduga Malpraktik, Ibu dan Bayi di Indramayu Tewas Setelah Menjalani Persalinan

Andrian Supendi , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |02:30 WIB
Diduga Malpraktik, Ibu dan Bayi di Indramayu Tewas Setelah Menjalani Persalinan
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

INDRAMAYU - Sebuah rekaman video viral di media sosial yang menampilkan dugaan korban malpraktek di salah satu  Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Indramayu, Selasa (19/12/2023) malam.

Video yang berdurasi 21 menit 16 detik itu telah ditonton sebanyak 1,4 juta kali dan mendapat 16.624 komentar netizen serta telah dibagikan sebanyak 29.192 kali.

Dalam video tersebut menampilkan seorang bayi meninggal setelah dilahirkan oleh seorang ibu bernama Kartini (23), asal Desa Kertawinangun, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu.

Nahasnya, tak lama berselang sang ibu pun turut meninggal. Pihak keluarga pun menduga adanya malpraktek yang dilakukan oleh para dokter dan perawat di RSUD.

Menurut suami korban, Tasrun (30) mengungkapkan, awalnya sang istri dibawa ke Puskesmas untuk memeriksa kandungannya.

"Awal mulanya istri saya merasa mules, langsung dibawa ke Puskesmas, saat itu baru bukaan pertama. Nah, pas sekitar pukul 14.00 WIB dibawa lagi ke Puskesmas, terus dirujuk ke Sentot (rumah sakit)," ungkap dia, kepada MNC Portal Indonesia (MPI), saat melakukan pelaporan ke Mapolres Indramayu, Rabu (20/12/2023).

Tasrun mengatakan, saat tiba di RSUD MA Sentot, korban tidak mendapatkan tindakan pelayanan dari pihak Rumah Sakit.

"Pas di Sentot, gak dilayani cuman diliatin sampe dua tiga jam, karena baru bukaan pertama, nyampe pukul 20.00 WIB gak ditangani lagi sampai bukaan ketiga," kata dia.

Setelah berada tiga jam di RSUD, lanjut Tasrun, sang istri baru menerima tindakan dari pihak Rumah Sakit.

"Akhirnya pas istri kerasa mules, pukul 21.00 WIB baru ditangani, cuman yang jadi masalah penanganannya terlalu lambat," terang dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/525/3153940//perkara_sengketa_tanah_anak_kelas_5_sd_digugat_kakeknya-5zOy_large.jpg
Perkara Sengketa Tanah, Anak Kelas 5 SD Digugat Kakeknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/337/3152043//menteri_kesehatan_budi_gunadi_sadikin-N5B9_large.jpg
Menkes Ungkap Ada 24 Kasus Pasien Meninggal Dunia Gegara Dugaan Malpraktik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/337/3141746//pkb-dSFe_large.jpg
Cak Imin Minta Markas PKB Indramayu Jadi Pusat Bantuan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141529//wapres_gibran_sambangi_pasar_baru_indramayu_segera_revitalisasi-iXe6_large.jpg
Wapres Gibran Sambangi Pasar Baru Indramayu: Segera Revitalisasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/612/3138955//di_tangan_yang_tepat_patung_rajawali_di_indramayu_seharga_rp180_juta_tampak_hidup-EoG1_large.jpg
Viral! Di Tangan yang Tepat, Patung Rajawali di Indramayu Seharga Rp180 Juta Tampak Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/525/3136749//batu_kerikil_terjahit_di_jidat-G4uF_large.JPG
Viral Dugaan Malapraktik di RSUD Majalaya, Batu Kerikil Terjahit di Jidat Seorang Anak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement