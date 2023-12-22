Tumpak Hatorangan Bantah Pernyataan Firli Tiba di Kantor Dewas Jam 10 Pagi

JAKARTA - Firli Bahuri menyatakan diri mundur dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan tersebut ia sampaikan di Kantor Dewas KPK, Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi.

Penyampaian mundurnya Firli di Kantor Dewas itu di tengah panggilan Polda Metro Jaya yang akan memeriksanya sebagai tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan pemerasan. Firli pun mengaku tidak tiba-tiba datang di Kantor Dewas.

"Saya sebenarnya datang ke (kantor) Dewas jam 10 tadi pagi. Jadi bukan baru sore hari ini. Saya datang hari kamis tanggal 21 Desember 2023, sejak jam 10," kata Firli di Gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (21/12/2023).

"Tetapi saya memang, menghormati agenda sidang Dewas. Karena hari ini begitu banyak saksi-saksi yang dimintai keterangan, sehingga saya harus bersabar sampai selesai sidang, setelah itu saya datang bertemu dengan pimpinan, ketua, dan anggota Dewas KPK," sambungnya.

Pertemuan tersebut, Firli menyebutkan membahas soal pengunduran dirinya dari pucuk pimpinan lembaga antirasuah.

Terpisah, saat dikonfirmasi kedatangan Firli di Kantor Dewas, Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean membantah apa yang disampaikan Firli soal kedatangannya di Kantor Dewas.

"Dia baru datang kemari jam 5 tadi sore, menemui saya, menemui kami (anggota Dewas KPK)," kata Tumpak.

"Dia menyampaikan satu surat bahwa dia mengajukan pemberitahuan berhenti kepada presiden, tembusannya surat itu kepada dewan pengawas," papar Tumpak saat ditanya soal kehadiran Firli di Kantor Dewas setelah sidang etiknya selesai.