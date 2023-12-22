Ganjar Sebut Kritik Hal Biasa: Tapi Jangan Fisik, Suku, Agama, dan Golongannya

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menegaskan kritik hal biasa di era demokrasi. Namun, dia mengingatkan jangan mengkritik dengan menyinggung fisik, suku, agama, juga golongannya.

“Mungkin yang perlu diperhatikan (saat mengkritik) adalah tidak menyakiti. Kritiklah kebijakannya, tapi jangan maaf ya, fisiknya, sukunya, agamanya, golongannya,” kata Ganjar saat di roasting tiga komika sekaligus di atas panggung Teman Cerita Festival di Djakarta Theatre, Kamis (21/12/2023).

Sebelumnya, Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu memang kerapkali tampil di “kursi panas” stand up comedy dengan roastingan komika tanah air. Kali ini, dia menghadapi tiga komika yang tak kalah pedas dalam melancarkan kritik.

Komika yang meroasting Ganjar yakni Dani Adhitya, komika Suci 5 yang juga penyandang disabilitas asal Malang. Disusul oleh Ate dan Dani Jaya Wardhana atau dikenal McDanny.

Hari itu, Ganjar mendapat banyak energi dari komika muda dengan analisa kreatifnya. Mulai dari gaya kampanye, elektabilitas, sering blunder hingga keberpihakan terhadap disabilitas.

“Saya di sini ditugaskan meroasting Bapak, bukan ditugasi partai Bapak ya,” buka Dani Adhitya.

Dia melanjutkan, jika Ganjar satu-satunya Capres yang membahas isu disabilitas saat debat Capres pertama di Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Saya yakin sama Pak Ganjar, karena pada saat debat Capres kemarin, hanya Pak Ganjar yang satu-satunya bahas isu disabilitas . Butuh banget suara Disabilitas ya Pak?” seru Dani.