Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mahasiswa UI yang Tewas di Indekos, Ditemukan dalam Keadaan Membengkak dan Mengeluarkan Cairan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |00:31 WIB
Mahasiswa UI yang Tewas di Indekos, Ditemukan dalam Keadaan Membengkak dan Mengeluarkan Cairan
TKP mahasiswa UI ditemukan tewas/Foto: Refi Sandi
A
A
A

DEPOK - Mahasiswa UI jurusan Geofisika FMIPA Semester 7 berinisial SA (21) ditemukan tewas di kamar indekos Wisma Regita Jalan Juragan Sinda II No.53 RT 4 RW 1, Kukusan, Beji, Kota Depok pada Kamis (21/12/2023).

Kapolsek Beji, Kompol Jupriono menyebut saat dilakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dari petugas identifikasi Polres Metro Depok korban ditemukan dalam keadaan terlentang di atas tempat tidur dalam keadaan tubuh membengkak dan mengeluarkan cairan. Diperkirakan korban meninggal sudah dua hari lalu.

 BACA JUGA:

"Saat dilakukan pengecekan dan olah TKP oleh petugas identifikasi dari Polres Metro Depok diketahui korban meninggal dunia kondisi terlentang di tempat tidur dengan kaki sebelah kanan menggantung di sisi kanan tempat tidur, tubuh sudah membengkak, di bawah tempat tidur sudah mengeluarkan cairan dari tubuhnya," kata Jupriono saat dikonfirmasi.

"Korban meninggal dunia diperkirakan sudah 2 hari yang lalu," tambahnya.

Jupriono pun menegaskan dari hasil pemeriksaan tubuh bagian luar tidak ada luka kejahatan lainnya.

 BACA JUGA:

"Hasil pemeriksaan luar oleh petugas indentifikasi bersama tim Dokkes Polres Metro Depok pada tubuh korban tidak terdapat luka," ujarnya.

Lebih lanjut, Jupriono menyebut bahwa ditemukan sejumlah obat-obatan dan laptop kondisi hidup di dekat jasad korban.

"Selain itu di dekat tubuh korban ditemukan obat antangin, obat batuk komik, permen strepsil dan laptop kondisi hidup," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/338/2943085/mahasiswa-ui-semester-7-ditemukan-tewas-di-kamar-indekos-beji-depok-polisi-diduga-sakit-N9b6DcPOBj.jpg
Mahasiswa UI Semester 7 Ditemukan Tewas di Kamar Indekos Beji Depok, Polisi: Diduga Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/338/2943081/geger-mahasiswa-ui-ditemukan-tak-bernyawa-di-indekos-beji-depok-9R8Kqxoubn.jpg
Geger! Mahasiswa UI Ditemukan Tak Bernyawa di Indekos Beji Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/338/2862711/kejari-depok-tunjuk-3-jaksa-sarat-pengalaman-tangani-kasus-pembunuhan-mahasiswa-ui-g2fgwDEywX.jpg
Kejari Depok Tunjuk 3 Jaksa Sarat Pengalaman Tangani Kasus Pembunuhan Mahasiswa UI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/338/2859589/komunikasi-terakhir-di-bandara-rencana-nongkrong-nauzal-zidan-batal-hingga-berujung-petaka-aSpAKKTQi9.jpg
Komunikasi Terakhir di Bandara, Rencana Nongkrong Nauzal Zidan Batal hingga Berujung Petaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/338/2859300/mimpi-korban-mahasiswa-ui-bercita-cita-jadi-diplomat-pupus-usai-dibunuh-seniornya-VYXJ72CFmx.jpg
Mimpi Korban Mahasiswa UI Bercita-cita Jadi Diplomat Pupus Usai Dibunuh Seniornya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/05/337/2858416/
Keluarga Sempat Dengar Cerita Pelaku Pembunuhan Mahasiswa UI Jadi Abang Asuh Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement