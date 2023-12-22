Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Relawan Ganjar-Mahfud Bantu Nelayan Lombok di Tengah Hasil Tangkapan yang Minim

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |11:03 WIB
Relawan Ganjar-Mahfud Bantu Nelayan Lombok di Tengah Hasil Tangkapan yang Minim
Relawan Ganjar-Mahfud bantu nelayan di Lombok (Foto: Ist)
A
A
A

LOMBOK BARAT - Nelayan di pesisir Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat sedang menghadapi tantangan sulit untuk menangkap ikan di laut karena kekurangan peralatan tangkap dan cuaca panas yang melanda belakangan ini.

Dalam menghadapi situasi sulit ini, pada Kamis 21 Desember 2023, sukarelawan dari Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD memberikan bantuan berupa alat tangkap dan kotak penyimpanan ikan kepada para nelayan.

Salah satu nelayan bernama Karun mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan tersebut. Ia mengatakan, bahwa bantuan tersebut sangat berarti bagi kebutuhan sehari-hari mereka sebagai nelayan, dan bantuan ini dirasakannya sangat membantu.

“Karena semua (bantuan) ini untuk kebutuhan kita semua sebagai nelayan. Saya berterima kasih sekali sama (sukarelawan Ganjar-Mahfud) yang membantu. Saya merasa sangat terbantu sebagai masyarakat,” ujar Karun, salah seorang nelayan dalam keterangannya.

Para sukarelawan dari Ganjar-Mahfud (Gama) Nusa Tenggara Barat menyerahkan bantuan kepada enam kelompok nelayan, dengan setiap kelompok beranggotakan 4-5 orang.

Karun mengaku hasil tangkapan ikan nelayan belakangan ini mengalami penurunan, yang disebabkan oleh kondisi cuaca panas yang ekstrem, diduga karena musim kemarau yang berdampak pada populasi ikan di laut. Ia sangat mengapresiasi bantuan yang diberikan, terutama dalam bentuk jaring dan alat tangkap lainnya.

“Sekarang ini musimnya musim kemarau, panas. Mungkin, setelah turun hujan, baru (hasil tangkapan meningkat). (Bantuan yang dibutuhkan) seperti ini, jaring dan lainnya,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement