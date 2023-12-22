Relawan Ganjar-Mahfud Bantu Nelayan Lombok di Tengah Hasil Tangkapan yang Minim

LOMBOK BARAT - Nelayan di pesisir Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat sedang menghadapi tantangan sulit untuk menangkap ikan di laut karena kekurangan peralatan tangkap dan cuaca panas yang melanda belakangan ini.

Dalam menghadapi situasi sulit ini, pada Kamis 21 Desember 2023, sukarelawan dari Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD memberikan bantuan berupa alat tangkap dan kotak penyimpanan ikan kepada para nelayan.

Salah satu nelayan bernama Karun mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan tersebut. Ia mengatakan, bahwa bantuan tersebut sangat berarti bagi kebutuhan sehari-hari mereka sebagai nelayan, dan bantuan ini dirasakannya sangat membantu.

“Karena semua (bantuan) ini untuk kebutuhan kita semua sebagai nelayan. Saya berterima kasih sekali sama (sukarelawan Ganjar-Mahfud) yang membantu. Saya merasa sangat terbantu sebagai masyarakat,” ujar Karun, salah seorang nelayan dalam keterangannya.

Para sukarelawan dari Ganjar-Mahfud (Gama) Nusa Tenggara Barat menyerahkan bantuan kepada enam kelompok nelayan, dengan setiap kelompok beranggotakan 4-5 orang.

Karun mengaku hasil tangkapan ikan nelayan belakangan ini mengalami penurunan, yang disebabkan oleh kondisi cuaca panas yang ekstrem, diduga karena musim kemarau yang berdampak pada populasi ikan di laut. Ia sangat mengapresiasi bantuan yang diberikan, terutama dalam bentuk jaring dan alat tangkap lainnya.

“Sekarang ini musimnya musim kemarau, panas. Mungkin, setelah turun hujan, baru (hasil tangkapan meningkat). (Bantuan yang dibutuhkan) seperti ini, jaring dan lainnya,” ujarnya.