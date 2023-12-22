Satgas Yonif Manfaatkan Lahan Tidur untuk Ketahanan Pangan di Perbatasan RI-PNG

MERAUKE - Sesuai dengan program pemerintah dan TNI, personel Satgas Yonif 726/Tml manfaatkan lahan kosong untuk menanam tanaman produktif, Jumat (22/12/2023).

Demi mendukung program ketahanan pangan, personel Satgas bekerjasama dengan Dinas Pertanian setempat dalam hal penyediaan bibit cabe, terong dan tanaman produktif lainnya sehingga bisa ditanam ditanah sekitar pos.

Program ini sudah berjalan sejak awal September dengan memanfaatkan waktu yang ada kegiatan tersebut saat ini sudah dapat dirasakan hasilnya.

Lettu Inf Exfensius Nadi bersama beberapa personel Satgas telah melakukan panen dan merasa gembira dengan hasil tanaman yang ada, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan makanan di Pos dan berbagi kepada warga sekitarnya sebagai berkah dari Tuhan YME.

(Fakhrizal Fakhri )