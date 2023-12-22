Advertisement
HOME NEWS JATIM

Libur Nataru 2024, Ini Titik Rawan Macet Menuju Kota Wisata Batu yang Perlu Diwaspadai

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |13:01 WIB
Libur Nataru 2024, Ini Titik Rawan Macet Menuju Kota Wisata Batu yang Perlu Diwaspadai
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

MALANG - Polres Malang mewaspadai kepadatan lalu lintas (lalin) yang timbul dari arus wisatawan yang datang selama libur natal dan tahun baru (Nataru). Oleh karenanya Polres Malang menyiagakan sembilan pos, untuk mengamankan jalannya libur nataru, termasuk mengantisipasi lonjakan wisatawan yang datang ke Kabupaten Malang.

Kasatlantas Polres Malang, AKP Adis Dani Garta, mengatakan, 9 pos itu terdiri dari satu pos pelayanan (posyan) di daerah Karanglo, tepatnya di Simpang Empat Karanglo, kemudian lima pos pengamanan (pospam), dan sisanya pos pantau yang tersebar di wilayah hukum Polres Malang.

"Kami siapkan 9 pos pengamanan,yakni satu pos pelayanan terpadu di pos karanglo. Lalu Pospam ada lima, meliputi wilayah Pospam Lawang, Tumpang, Kepuh Harjo, Kebonagung, dan di Jalan Lintas Selatan atau JLS di Bantur. Untuk pos pantau ada di Jalibar, Pakis, dan Bululawang," ungkap Adis Dani, dikonfirmasi, Jumat (22/12/2023).

Pihaknya mulai memetakan titik kerawanan kepadatan lalu lintas yang didominasi di wilayah Malang utara. Dimana jalur-jalur ini merupakan akses utama menuju Kota Wisata Batu, mulai dari pintu keluar tol Karanglo, Jalan Raya Karanglo, hingga kawasan Karangploso.

"Sehingga masyarakat yang berkendara dari arah Surabaya atau dari Pasuruan itu memiliki animo tertinggi untuk melewati jalur exit tol Singosari, Simpang 4 Karangloh, sampai ke Karangploso" tegasnya.

Adis menambahkan, telah berkoordinasi dengan jajaran terkait lainnya dengan melakukan rekayasa lalin jika terjadi kepadatan lalu lintas. Salah satunya dengan mengalihkan arus lalu lintas dari pintu tol Singosari, menuju gerbang tol Pakis atau Malang.

"Bilamana terjadi kepadatan di seputaran simpang 4 Karanglo, kami akan koordinasi dengan Satlantas Polres Malang Kota untuk membantu, yang mana arus lalin dari simpang 4 Karanglo, kami alihkan ke Kota melewati pertigaan Blimbing, kemudian lanjut ke arah barat sampe ke Dau. Sehingga nanti tembusnya di Simpang 3 Pendem, perbatasan Batu-Kota Malang," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
