JAKARTA - Setiap tanggal 23 Desember dari tahun ke tahun, sejumlah peristiwa bersejarah menghiasi lembaran sejarah Indonesia dan dunia. Di antaranya, kemenangan mengesankan Timnas Indonesia hingga pemisahan Republik Slovenia dari Republik Federal Sosialis Yugoslavia.

Okezone merangkum sejumlah peristiwa tersebut, berikut ulasannnya:

1. Kemenangan Gemilang Timnas Sepakbola Indonesia

Pada 23 Desember, Timnas sepakbola Indonesia mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah dengan mengalahkan Filipina 13-1 dalam babak penyisihan grup A Piala Tiger 2002 di Jakarta. Prestasi ini tetap menjadi momen gemilang yang membanggakan.

2. Militer Uni Soviet Menduduki Ibu Kota Afganistan

Tanggal 23 Desember 1979, pasukan militer Uni Soviet berhasil menguasai Ibu Kota Afganistan, Kabul, sebagai bagian dari invasi ke Afganistan. Peristiwa ini memicu Perang Uni Soviet-Afganistan yang berlangsung lebih dari sembilan tahun.

3. Republik Slovenia Memisahkan Diri dari Republik Federal Sosialis Yugoslavia

Tanggal 23 Desember 1990, Republik Slovenia memutuskan untuk merdeka dari Republik Federal Sosialis Yugoslavia, dengan menyatakan kemerdekaannya pada 25 Juni 1991. Keputusan ini menjadi tonggak sejarah menuju negara merdeka.

Republik Slovenia sendiri adalah negara pesisir sub-Alpin di selatan Eropa Tengah berbatasan dengan Italia di sebelah barat, Laut Adriatik di barat daya, Kroasia di selatan dan timur, Hungaria di timur laut, dan Austria di utara.