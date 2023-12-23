Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa Hari Ini: Kecelakaan Pesawat Jet di Maroko Tewaskan 106 Orang

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |05:04 WIB
Peristiwa Hari Ini: Kecelakaan Pesawat Jet di Maroko Tewaskan 106 Orang
Ilustrasi pesawat jatuh (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Setiap tanggal 23 Desember dari tahun ke tahun, sejumlah peristiwa bersejarah menghiasi lembaran sejarah Indonesia dan dunia. Di antaranya, kemenangan mengesankan Timnas Indonesia hingga pemisahan Republik Slovenia dari Republik Federal Sosialis Yugoslavia.

Okezone merangkum sejumlah peristiwa tersebut, berikut ulasannnya:

1. Kemenangan Gemilang Timnas Sepakbola Indonesia

Pada 23 Desember, Timnas sepakbola Indonesia mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah dengan mengalahkan Filipina 13-1 dalam babak penyisihan grup A Piala Tiger 2002 di Jakarta. Prestasi ini tetap menjadi momen gemilang yang membanggakan.

2. Militer Uni Soviet Menduduki Ibu Kota Afganistan

Tanggal 23 Desember 1979, pasukan militer Uni Soviet berhasil menguasai Ibu Kota Afganistan, Kabul, sebagai bagian dari invasi ke Afganistan. Peristiwa ini memicu Perang Uni Soviet-Afganistan yang berlangsung lebih dari sembilan tahun.

3. Republik Slovenia Memisahkan Diri dari Republik Federal Sosialis Yugoslavia

 

Tanggal 23 Desember 1990, Republik Slovenia memutuskan untuk merdeka dari Republik Federal Sosialis Yugoslavia, dengan menyatakan kemerdekaannya pada 25 Juni 1991. Keputusan ini menjadi tonggak sejarah menuju negara merdeka.

Republik Slovenia sendiri adalah negara pesisir sub-Alpin di selatan Eropa Tengah berbatasan dengan Italia di sebelah barat, Laut Adriatik di barat daya, Kroasia di selatan dan timur, Hungaria di timur laut, dan Austria di utara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188683/palestina-T8rK_large.jpg
Peristiwa 9 Desember: Pembantaian Rawagede hingga Intifadhah Pertama Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement