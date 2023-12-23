Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Aldi Taher Puji Aksi Mahfud MD saat Debat Cawapres: Pembawaannya Tenang

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |01:01 WIB
Aldi Taher Puji Aksi Mahfud MD saat Debat Cawapres: Pembawaannya Tenang
Aldi Taher puji Mahfud MD/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Aldi Taher turut menghadiri debat debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023) malam ini.

Aldi mengaku antusias lantaran menjadi pengalaman pertamanya menonton debat secara langsung. Aldi mengenakan tanjak atau ikat kepala khas Melayu yang umum digunakan oleh masyarakat Palembang. Aldi bersama para simpatisan capres dan cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud memang sengaja datang mengenakan kostum adat nusantara sebagai simbol persatuan Indonesia.

 BACA JUGA:

Aldi pun terkesima mendengar jawaban Mahfud MD selama sesi debat berlangsung. Pemaparannya yang lugas menjadikan Aldi yakin dengan kredibilitas seorang Mahfud MD.

"Masha Allah jawaban prof Mahfud luar biasa dan bersinar beliau akan membangun Indonesia, Insha Allah beliau amanah," ujar Aldi Taher dijumpai usai debat cawapres di JCC Senayan, Jumat (22/12/2023).

Terlebih Aldi melihat pembawaan Mahfud yang tenang tanpa tergesa menjadikannya selalu menjawab setiap pernyataan serta memaparkan gagasannya dengan baik.

Aldi juga menilai debat yang disaksikannya berlangsung seru lantaran terjadi momen saling sanggah tapi tetap diakhiri dengan damai.

"Beliau pembawaannya tenang ya terus juga menguasai materi, seru banget sempat saling nyerang tapi endingnya tetap bergandengan tangan. Namanya kontestasi itu hal yang biasa," sambungnya'

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement