Aldi Taher Puji Aksi Mahfud MD saat Debat Cawapres: Pembawaannya Tenang

JAKARTA - Aldi Taher turut menghadiri debat debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023) malam ini.

Aldi mengaku antusias lantaran menjadi pengalaman pertamanya menonton debat secara langsung. Aldi mengenakan tanjak atau ikat kepala khas Melayu yang umum digunakan oleh masyarakat Palembang. Aldi bersama para simpatisan capres dan cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud memang sengaja datang mengenakan kostum adat nusantara sebagai simbol persatuan Indonesia.

Aldi pun terkesima mendengar jawaban Mahfud MD selama sesi debat berlangsung. Pemaparannya yang lugas menjadikan Aldi yakin dengan kredibilitas seorang Mahfud MD.

"Masha Allah jawaban prof Mahfud luar biasa dan bersinar beliau akan membangun Indonesia, Insha Allah beliau amanah," ujar Aldi Taher dijumpai usai debat cawapres di JCC Senayan, Jumat (22/12/2023).

Terlebih Aldi melihat pembawaan Mahfud yang tenang tanpa tergesa menjadikannya selalu menjawab setiap pernyataan serta memaparkan gagasannya dengan baik.

Aldi juga menilai debat yang disaksikannya berlangsung seru lantaran terjadi momen saling sanggah tapi tetap diakhiri dengan damai.

"Beliau pembawaannya tenang ya terus juga menguasai materi, seru banget sempat saling nyerang tapi endingnya tetap bergandengan tangan. Namanya kontestasi itu hal yang biasa," sambungnya'